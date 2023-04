Zaginięcie nastolatki w Berlinie. Rodzina Rebeki Reusch zabrała głos

Rebecca Reusch zaginęła 18 lutego 2019 roku w Berlinie. Dziewczyna miała wówczas 15 lat. Chociaż śledztwo nie dało na razie odpowiedzi, co się z nią stało, policja wciąż poszukuje nowych dowodów. Jak ustaliła stacja RTL, ponownie przeszukano dom szwagra Rebeki, Floriana R. Służby nie zdradziły jedna szczegółów tej procedury.

Rebecca Reusch zaginęła. Rodzice zabrali głos

Mężczyzna - prywatnie mąż siostry Rebeki - miał wedle jednej z teorii, którą forsowali śledczy, porwać nastolatkę i wywieźć ją do lasu, a następnie zgwałcić i zamordować. Do dziś nie znaleziono jednak dowodów na poparcie tej hipotezy. Krewni zaginionej wierzą w niewinność Floriana, który ma w śledztwie status podejrzanego.

Rodzice dziewczyny wciąż wierzą zresztą, że ich córka żyje. Już po jej zaginięciu podkreślali, że jako rodzina "trzymają się razem". - Ta głęboka miłość, którą czujemy do siebie nawzajem, mocno nas wiąże i daje nam siłę. Nie możemy się zawieść, bez względu na to, jak wielka jest rozpacz - mówiła wówczas matka Rebeki Brigitte Reusch.

Teraz w rozmowie z RTL - którą zacytował m.in. magazyn "Merkur" - kobieta podkreśliła ponownie, że jako matka wierzy, iż jej dziecko wróci do domu. - Nie tracimy nadziei - powiedziała.

Rebecca Reusch zaginęła. Ekspert: małe szanse, że zostanie znaleziona żywa

Głos zabrał również, także w rozmowie z RTL, prof. Christian Matzdorf, specjalista w zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej. Przekonywał, że ta sprawa to "układanka, którą w końcu uda się ułożyć".

Jeśli w trakcie śledztwa pojawią się nowe tropy, całkiem możliwe, że poszczególne aspekty, które były już wcześniej znane, w tym ślady takie jak szlafrok czy brakujący pasek, nagle nabiorą zupełnie innego znaczenia prof. Christian Matzdorf

Jak dodał, nadzieja, że Rebekę zostanie odnaleziona żywą „jest bardzo mała, tak twierdzi nawet prokurator”. - Ale nadal możemy założyć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta sprawa zostanie rozwiązana i że można wtedy znaleźć ciało - wyjaśnił ekspert.

Wątek polski ws. zaginięcia nastolatki z Niemiec

Przypomnijmy, że w tej sprawie pojawił się także wątek polski. Sąsiedzi Floriana R. przedstawili w rozmowie z “Bildem” hipotezę, że mógł on sprzedać 15-latkę w Polsce. W dniu zaginięcia Rebeki należące do niego różowe renault twingo, jadące w kierunku naszego kraju, zidentyfikowano na autostradzie A12.

Pierwszy raz przejechał tamtędy o godz. 10:47, a także następnego dnia o 22:39. W tym czasie tylko on miał mieć dostęp do pojazdu. W bagażniku znaleziono także włosy Rebeki oraz włókna z polarowego koca, który zniknął w tym samym czasie, co nastolatka. Według zeznań bliskich dziewczyny wytłumaczeniem obecności włosów i włókien był fakt, iż bawiła się ona w aucie ze swoją siostrzenicą.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/merkur.de/24rhein.de/Bild/RTL