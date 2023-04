Zaginiona 19-latka i jej koleżanki nie żyją. Zwłoki w płytkim grobie. Ujawniono ostatnie SMS-y

Ekwadorski horror rozpoczął się od wspólnego wypadu trzech koleżanek. 22-, 21- i 19-latka wybrały się z domowego Santo Domingo de los Tsáchilas na północ, do pobliskiego Quininde. Tam trop niespodziewanie urwał się we wtorek, w piątek (7 kwietnia) pies przypadkowego rybaka wywąchał płytki grób, w nim trzy ciała z jasnymi oznakami tortur.

Ekwadorski horror. Trzy młode kobiety torturowane i pochowane w płytkim grobie

Z oficjalnych komunikatów ekwadorskiej policji wynika niewiele: jedynie, że wszystkie trzy zabójstwa były wyjątkowo brutalne, i że w akcji biorą udział wszystkie jednostki. Więcej światła na sprawę tajemniczych mordów rzucają ekwadorskie i kanadyjskie media. Toronto Sun dotarł do informacji nt. samych zamordowanych.

Nayeli Tapia (22 l.) była modelką, mieszkała w Quito.

fot. Ekwadorski horror: Neyli Tapia (22 l.)

Yuliana Macias (21 l.) występowała na scenie pod pseudonimem Siria, była członkinią grupy Las Diablitas - wokalistką. Trzecia zamordowana to Denisse Reyna (19 l.), studentka Inżynierii Rolniczej na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Quevedo na północy prowincji Los Ríos.

Niektóre ekwadorskie media publikują w sieci zdjęcia z momentu odkopania zbiorowego grobu wzdłuż brzegu rzeki w pobliżu Quininde. Zdjęcia są wyjątkowo drastyczne, dlatego przestrzegamy przed oglądaniem całości.

Potrójne morderstwo w Ekwadorze. Rekonstrukcja wydarzeń i ostatnie SMS-y

Płytki grób został odnaleziony przez przypadek w piątek 7 kwietnia przez psa lokalnego rybaka. Kontakt z dziewczynami, według rekonstrukcji wydarzeń kilku ekwadorskich mediów, urwał się we wtorek. 4 kwietnia wszystkie trzy kobiety miały pojawić się w jednej z restauracji, gdzie Yuliana śpiewała przy jednym ze stolików, nagraniem z tego miejsca miała pochwalić się m.in. w mediach społecznościowych. Według jednej z teorii dziewczyny zostały tam zaproszone w charakterze "personelu artystycznego". Nie są to jednak potwierdzone informacje. Niedługo potem wszystkie przepadły. Do sieci wyciekła jednak treść ostatnich SMS-ów dwóch z trzech dziewczyn: Neyeli i Denisse.

fot. Ekwadorski horror. Trzy młode kobiety w płytkim grobie

Denisse Reyna (19 l.) podobno wysłała wiadomość do swojego kolegi, pisząc: "czuję, że coś się stanie". Nayeli Tapia (22 l.) napisała z kolei do siostry, udostępniając jej przez Whats App'a lokalizację swojego telefonu z dopiskiem: "na wszelki wypadek". Lokalizacja miała zostać udostępniona ok. 23.00. Grozy dodaje fakt, że w przybliżeniu pokrywa się z lokalizacją płytkiego grobu.

Zwłoki wszystkich trzech kobiet nosiły ślady tortur, były związane, ich gardła podcięte, a usta zakryte. Wstępne ustalenia śledczych, które przeciekły do mediów sugerują, że obecnie datę zgonu szacuje się na środę 5 kwietnia. Co więcej, kobiety miały zostać zabite w miejscowości Malimpia, a zatem nawet 17 kilometrów od miejsca znalezienia ciał.

Miejsce znalezienia zwłok i potencjalne miejsce zabójstwa

Wiadomo, że na miejscu zbrodni znaleziono wypożyczony samochód i telefon komórkowy. Te tropy mają pomóc śledczym w rozwiązaniu tajemnicy. Diego Velastegui z policji w Quinindé powiedział lokalnym mediom, że wszystkie trzy kobiety miały na sobie "ubrania plażowe, stroje kąpielowe, szorty'.

Wątek kartelu

Region, w którym przebywały Denisse, Neyli i Yuliana od wczesnego marca uchodzi za niebezpieczny, w związku z aktami przemocy związanymi z porachunkami karteli narkotykowych, o czym w tym kontekście przypomina New York Times. Niemniej, głos zabrali rodzice wszystkich trzech dziewczyn, zaznaczając wyraźnie, że żadna z młodych kobiet nie miała nic wspólnego z narkotykami, a tym bardziej zorganizowanymi grupami przestępczymi.

RadioZET/Toronto Sun/Twitter/ La Tierrita News