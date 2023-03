Historia zaczęła się na początku stycznia, wówczas media obiegła wiadomość, że brytyjska policja poszukuje Constance Marten i Marka Gordona, pary, której kilka dni wcześniej urodziło się dziecko. Poszukiwania trwały niemal dwa miesiące i zakończyły się w poniedziałek, kiedy zatrzymano ich w Brighton na południu Anglii - nie było z nimi jednak noworodka. Funkcjonariusze pracowali więc dalej w nadziei, że dziecko uda się odszukać żywe. Jednocześnie para usłyszała zarzut rażącego zaniedbania, które mogło doprowadzić do śmierci.

- Musimy liczyć na to, że odnajdziemy je zdrowe. Jednak w miarę upływu czasu rośnie ryzyko, że ta sprawa nie skończy się tak, jak byśmy tego chcieli - mówił w poniedziałek detektyw Lewis Basford. W poszukiwania zaangażowano ponad 200 funkcjonariuszy, psy tropiące, helikoptery i drony wyposażone w kamery termowizyjne.

Tragiczny finał poszukiwań noworodka

Niestety w środę brytyjska policja przekazała tragiczne informacje. - Jest moim bardzo smutnym obowiązkiem poinformować, że dzisiejszego popołudnia policjanci przeszukujący zalesiony obszar w pobliżu miejsca, w którym aresztowano parę, odkryli szczątki dziecka - powiedział Basford.

- Jest to finał tej sprawy, który, jak mieliśmy nadzieję, się nie wydarzy. Wiem, jaki wpływ ta wiadomość będzie miała miała na wiele osób, które uważnie śledziły nasze poszukiwania, i mogę zapewnić, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ustalić, co się stało - mówił detektyw.

Constance Marten pochodzi z zamożnej, arystokratycznej rodziny. Kobieta zerwała jednak kontakt z krewnymi w 2016 roku po tym, jak związała się z 13 lat starszym Gordonem. Mężczyzna pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, wcześniej spędził dwie dekady w więzieniu, gdzie odbywał wyrok za gwałt i pobicie.

