Władimir Putin mógł zginąć w zamachu pod Moskwą, ale próba wyeliminowania go nie powiodła się - pisze niemiecki dziennik "Bild". Z informacji do jakich dotarła gazeta wynika, że Ukraińcy wykorzystali w operacji drona kamikadze, który ostatecznie nie dotarł do celu i rozbił się.

Dron UJ-22 miał być załadowany 17 kg materiałów wybuchowych. Maszyna rozbiła się zaledwie kilka kilometrów od celu. Ukraińskie władze nie komentują tych doniesień.

Zamach na Putina. Dron rozbił się niedaleko celu

"Bild" pisze, że celem uderzenia miał być park przemysłowy pod Moskwą, oddalony o 500 km od granicy z Ukrainą. Wywiad w Kijowie dotarł do informacji, że Władimir Putin zamierza złożyć wizytę we wspomnianym parku w Rudniewie. "Nasz dron kamikadze wystartował, przeleciał przez wszystkie systemy obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej i rozbił się niedaleko parku przemysłowego" - powiedział dziennikowi Jurij Romanenko, związany z ukraińskimi służbami.

Rosyjskie media informowały, że w okolicy Moskwy odnaleziono drona ukraińskiej produkcji. Na pokładzie bezzałogowca miało znajdować się 17 kilogramów materiałów wybuchowych.

Sprawę skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Nie zapoznaliśmy się z tą publikacją. Takich sfabrykowanych informacji jest teraz wiele, więc właściwie nie ma powodu, by to wszystko czytać - powiedział. Dodał, że Putin nie planuje udziału "w większych wydarzeniach". Jego słowa cytuje agencja RIA Novosti.

