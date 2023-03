Zatrzymanie Polaka w Hiszpanii. Czterech policjantów postrzelonych

Portal cadenaser.com podaje, że we wtorek przed godziną 7 rano agenci USECIC próbowali wejść do domu w miejscowości Alicante w Hiszpanii. Osoby będące w budynku nie reagowały na wezwania funkcjonariuszy, zapadła więc decyzja o wyważeniu drzwi. W tym momencie ojciec podejrzanego, który był w mieszkaniu, otworzył drzwi i zaczął strzelać do mundurowych z karabinu myśliwskiego.

Mężczyzna oddał wiele strzałów, raniąc tym samym czterech policjantów. Jeden z nich otrzymał bezpośrednie trafienie w ramię, pozostałych troje odniosło obrażenia od rykoszetów. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali. Ich stan jest stabilny i nie ma zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Ostatecznie, zarówno mężczyzna, który oddał strzały, jak i jego syn - jeden z głównych podejrzanych w sprawie handlu narkotykami, który według mediów jest Polakiem - zostali zatrzymani. Obecnie służby przeszukują ich dom.

Hiszpania. Wielka akcja antynarkotykowa

Na początku 2023 roku hiszpańskie służby rozpoczęły działania w ramach "Operacji Sarpa". Celem jest zbadanie potencjalnej siatki handlarzy narkotyków, działającej na terenie Alicante. Dotychczas zatrzymano w tej sprawie sześć osób.

Wszystko zaczęło się 22 grudnia, kiedy śledczy trafili na podejrzaną przesyłkę, która miała trafić do Irlandii. Okazało się, że w środku był 50-litrowy termos, w którym ukryto 3,5 kilograma marihuany.

