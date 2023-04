Zazdrosny kochanek ukrył bombę w prezencie ślubnym. Pan młody i jego brat nie żyją

Prezent ślubny, który otrzymała para nowożeńców z Indii, okazał się specjalnie przygotowaną bombą. Kino domowe, w którym ukryto ładunek wybuchowy, eksplodowało w chwili, gdy pan młody podłączył je do prądu. Mężczyzna zginął na miejscu, jego brat trafił do szpitala, niestety jego życia nie udało się uratować. Cztery inne osoby, w tym 18-miesięczny chłopiec, zostały ranne.

Policja ustaliła, że bombę wysłał były kochanek kobiety, który nie mógł jej wybaczyć, że zdecydowała się poślubić innego mężczyznę. Sarju Markam - bo tak się nazywa - został aresztowany we wtorek. Nie złożył jeszcze wyjaśnień.

Kobieta poślubiła innego. Kochanek ukrył bombę w prezencie ślubnym

Z ustaleń śledczych wynika, że 33-letni Markam był w związku z 29-latką i nalegał, by ta została jego drugą żoną. Nie zgodziła się na to jej rodzina, która zaaranżowała małżeństwo z innym mężczyzną. To obudziło w 33-latku morderczy instynkt.

Obecni na miejscu biegli nie przekazali, jakie materiały wykorzystano do skonstruowania bomby. Wiadomo, że eksplozja była naprawdę silna - zawaliły się bowiem ściany i fragment dachu budynku. Szczegóły tej sprawy będą badane przez śledczych.

RadioZET.pl/BBC