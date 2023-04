Zdrada nie uszła mu na sucho. Wszystko się nagrało

To miał być romantyczny rejs statkiem. Kayla Gardner, jej chłopak oraz ich przyjaciele wybrali się na wycieczkę statkiem. Partner tiktokerki nagle został przyłapany na zdradzie. Wpadł przez podgląd na żywo z kamery monitoringu. Koleżanka influencerki zauważyła, jak rozmawia z nieznajomą.

Zdradził dziewczynę na statku. Wpadł przez kamerę monitoringu

Wakacje na statku przybrały nieoczekiwany obrót. Partner Gardner powiedział, że musi wyjść po jedzenie. Zaskoczona koleżanka influencerki nagle zobaczyła go na podglądzie kamery na żywo. Nie był sam. "Sekretne spotkanie mężczyzny na górnym pokładzie przybrało szalony obrót, gdy jego dziewczyna odkryła zdradę dzięki kamerom monitoringu" - poinformował "The New York Post".

Kobietom chwilę zajęło ustalenie, że to rzeczywiście chłopak influencerki. - Przestań, to ta dziewczyna, o mój Boże, o mój Boże, to się nie dzieje - słychać krzyk kobiety na nagraniu. Na filmie widać, jak mężczyzna kładzie rękę na ramieniu nieznajomej. Na kolejnych filmach natomiast przyciąga ją do siebie tak, że jej głowa spoczywa na jego ramieniu i daje jej swój numer.

Nie jest do końca jasne, co stało się z przyłapanym na gorącym uczynku mężczyzną. Na następnym nagraniu z serii pt. "Wycieczkowy zdrajca. Część czwarta" widać łódź ratowniczą. "Co się stało z oszustem? Mam nadzieję, że zrzuciłaś go z pokładu" - pytał jeden z użytkowników. "Użyj dedukcji, aby poskładać w całość to, co się stało. Nie próbuję obciążyć siebie, ale..." - odpowiedziała Gardner.

Moment, w którym kobiety odkryły nielojalność mężczyzny, stał się hitem na TikToku. W sumie nagrania zostały obejrzane prawie 30 mln razy.

Z konta tiktokerki dowiadujemy się, że ta nie była łaskawa dla niewiernego chłopaka. Na jednym z filmów widzimy, jak wyrzuca ubrania partnera z mieszkania, a na kolejnym informuje swoich fanów, że jest już singielką.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/"The New York Post"/TikTok