Zełenski bije na alarm w wywiadzie dla CNN. "Inaczej wróg będzie mógł zająć inne miasta"

Bronimy Bachmutu, ponieważ jeśli to miasto upadnie, rosyjskie wojska będą miały otwartą drogę do zajęcia innych ośrodków w Donbasie, takich jak Kramatorsk czy Słowiańsk - ostrzegł we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją CNN.