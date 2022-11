Zełenski chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Padły mocne słowa

Rosja przeprowadziła w środę zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta. Według wstępnych informacji agresor wystrzelił ok. 65 pocisków manewrujących, 51 z nich strąciła ukraińska obrona powietrzna - podała armia Ukrainy.

Zaatakowano budynki mieszkalne, elektrownie cieplne, elektrociepłownie, podstacje elektryczne w Kijowie, obwodzie kijowskim, winnickim, lwowskim, zaporoskim - wyliczono w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Dodano, że trwa weryfikowanie informacji.

Zełenski chce zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

W atakach zginęło co najmniej sześć osób, a 36 zostało rannych - podał szef ukraińskiej policji Igor Kłymenko. Zaznaczył, że służby spodziewają się jeszcze wyższej liczby ofiar.

Wołodymyr Zełenski po kolejnej fali rosyjskich ataków rakietowych zwrócił się do ambasadora Ukrainy przy ONZ, by poprosił o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. “Mordowanie ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury cywilnej to akty terroru. Ukraina wciąż domaga się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej na te zbrodnie” - napisał na Twitterze przywódca Ukrainy.

Rosja od początku października atakuje infrastrukturę krytyczną Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. Mniej więcej połowa systemu energetycznego Ukrainy została wyłączona z użytkowania w wyniku zmasowanych ataków. Ukraińscy operatorzy energetyczni zmuszani są do planowego wyłączania prądu w całym kraju.

Moskwa otwarcie przyznaje, że system energetyczny Ukrainy jest jednym z jej głównych celów. Zgodnie z konwencjami genewskimi atakowanie ważnej infrastruktury publicznej jest zbrodnią wojenną - przypomina portal Kyiv Independent.

RadioZET.pl/PAP/Kyiv Independent