Ważna deklaracja podpisana we Lwowie. "Polska podjęła decyzję"

Po podpisaniu we Lwowie Wspólnej Deklaracji Prezydentów Trójkąta Lubelskiego prezydenci wystąpili na wspólnej konferencji. - Jestem wdzięczny Polsce i Litwie za decyzje o wsparciu militarnym. Pokazuje to, że jesteśmy partnerami i przyjaciółmi - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że jest wdzięczny narodowi polskiemu i litewskiemu za gotowość do stania przy boku Ukraińców w drodze do zwycięstwa. Podziękował także Polakom i Litwinom za przyjęcie jego rodaków. - Ukraińcy będą pamiętać o tej pomocy przez wiele lat - dodał.

Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard

Polski prezydent Andrzej Duda powiedział z kolei, że "Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, jednak w ramach koalicji międzynarodowej".

- Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ, jak państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa - powiedział Duda na konferencji prasowej z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy po szczycie Trójkąta Lubelskiego.

- I my w ramach tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego, kompanii czołgów Leopard, która, mam nadzieję, w szeregu z innymi kompaniami czołgów Leopard oraz innych (czołgów), które zostaną przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest – dodał polski prezydent.

Nauseda podkreślił, że sprawcy zbrodni wojennych będą musieli stanąć przed sądem, a wsparcie dla Kijowa musi być szersze, zaś zwycięstwo w tej wojnie - jak najszybsze. Litewski prezydent dodał, że sprawa członkostwa Ukrainy w UE musi się znaleźć na agendzie Rady UE.

Prezydent Zełenski przyjechał w środę do Lwowa, gdzie rozmawiał o sytuacji w zachodnich regionach Ukrainy, w szczególności graniczących z Białorusią. Wysłuchał raportu o działaniach w walce z dywersją, stanie umocnień na granicy, a także o zaopatrzeniu wojsk i służb granicznych w regionach graniczących z Białorusią.

Do Lwowa przybyli w środę także prezydenci Polski i Litwy, gdzie spotkali się z prezydentem Zełenskim. "Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego" - podała Kancelaria Prezydenta RP na Twitterze, informując o spotkaniu.

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r., a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP