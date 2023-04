Wołodymyr Zełenski wygłosił w czwartek wieczorem kolejne przemówienie, w które w formie wideo zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Znaczącą jego część poświęcił wizycie w Polsce

Prezydent Ukrainy wraz z małżonką odwiedził w środę nasz kraj. Spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, z którego rąk odebrał Order Orła Białego, oraz premierem Mateuszem Morawieckim.

- Dzisiaj cały dzień już jestem w Ukrainie, w Kijowie - przekazał szef państwa. Jak dodał, był to "dzień wewnętrznych narad i przygotowań do wydarzeń zaplanowanych na najbliższe tygodnie". Następnie odniósł się do wizyty w Polsce.

- Bardzo ważne, by jej treść, praca naszej delegacji w Warszawie i w stałej komunikacji z polskimi partnerami były odczuwane przez nasz front. Obrona naszych ludzi, wsparcie naszej wytrwałości, przede wszystkim żołnierzy, to kwestia numer jeden podczas wszystkich rozmów i spotkań. To właśnie obrona - broń dla Ukrainy, amunicja dla Ukrainy, nowe systemy obronne dla Ukrainy - kontynuował.

- I dziękuję Polsce, dziękuję naszym partnerom za to, że ta wizyta była prawdziwie treściwa - dodał Zełenski. Przypomniał, że w środę wieczorem w Chełmie wraz z premierem Mateuszem Morawieckim spotkał się z prezydentami Rzeszowa, Przemyśla, Lublina i Chełma.

Podziękowałem całej społeczności miast-ratowników. Wszystkim, którzy pomagali Ukraińcom, którzy naprawdę udowodnili w pierwsze dni pełnowymiarowej wojny, że między ukraińskimi i polskimi sercami nie ma żadnych barier, granic, przeszkód. Ukraina potrafi być wdzięczna. Wdzięczna za taką solidarność. Historyczną solidarność Wołodymyr Zełenski

Prezydent poinformował, że w czwartek przeprowadził naradę z premierem Denysem Szmyhalem na temat spraw bieżących oraz naradę o sytuacji bezpieczeństwa i działaniu organów ścigania. Z wojskowymi rozmawiał o "najgorętszych punktach" na linii frontu.

RadioZET.pl/PAP/Facebook