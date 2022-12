Zełenski o "punkcie niezłomności". "Jeśli to wytrwacie, obronicie wszystko"

Wołodymyr Zełenski opublikował w niedzielę wieczorem tradycyjne wystąpienie adresowane do Ukraińców. Zostało ono opublikowane w mediach społecznościowych.

Zełenski o "punkcie niezłomności"

- Żeby przetrwać tę zimę, musimy sobie pomagać jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze bardziej troszczyć się o siebie nawzajem. […] Powinniśmy być zjednoczeni - nie wolno dopuszczać do konfliktów wewnętrznych i kłótni, które mogą nas osłabić - powiedział.

Wzywając rodaków do cierpliwości i pomagania sobie nawzajem, prezydent Ukrainy powiedział również, że jeśli Ukraińcy wytrwają, to „obronią wszystko”.

Prosił Ukraińców, by nie traktowali tej zimy jako próby, lecz jako „czas, który przybliża zwycięstwo”. - Wróg bardzo chce wykorzystać zimę przeciwko nam: uczynić chłód zimy i trudności częścią swojego terroru - zaznaczył.

Tej zimy Ukraina powinna stać się jednym wielkim punktem niezłomności Wołodymyr Zełenski

- Rosja wciąż ma rakiety i przewagę w artylerii, ale u nas jest to, czego okupant nie ma i nie będzie mieć: my bronimy swojego domu i to daje największą motywację - podkreślił ukraiński przywódca.

Mówiąc o sytuacji na froncie, zaznaczył, że wojsko ukraińskie utrzymuje pozycje nawet na najtrudniejszych kierunkach. - Ile razy okupanci próbowali zająć cały Donbas, wejść do Bachmutu? Ile razy już mówili o swoich postępach, swoich zwycięstwach? - zapytał retorycznie.

RadioZET.pl/PAP/Facebook