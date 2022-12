Zełenski podał nowy termin zakończenia wojny. Złożył też propozycję Elonowi Muskowi

W opublikowanym w czwartek w nocy nagraniu Wołodymyr Zełenski powiedział, że na naradzie z dowództwem rozmawiano m.in. o głównych problemach, czyli sytuacji w obwodzie donieckim, ługańskim, charkowskim, zaporoskim i chersońskim, a także na Krymie, na terytorium przyfrontowym i granicy państwowej. - Analizujemy zamiary okupantów i przygotowujemy przeciwdziałanie, jeszcze silniejsze niż obecnie - podkreślił.

Kolejnym tematem była sytuacja w energetyce. Prezydent Ukrainy poinformował, że w środę wieczorem ok. 6 mln odbiorców w większości obwodów kraju i w Kijowie nie ma dostępu do prądu. - Bardzo trudna sytuacja panuje w stolicy, w obwodzie kijowskim, winnickim, lwowskim, odeskim, chmielnickim i czerkaskim - dodał.

Zełenski odniósł się też do sprawy Patriotów, które Niemcy chcą przekazać Polsce do ochrony naszego nieba. Z kolei polski rząd, chce, aby te baterie trafiły do Ukrainy. Ukraiński prezydent stwierdził, że historyczna stałaby się decyzja Niemiec o przekazaniu Ukrainie systemów Patriot. Zaznaczył, że kanclerzowi Olafowi Scholzowi i całemu pokoleniu obecnych niemieckich polityków "będą za to dziękować wszystkie pokolenia Ukraińców".

Zełenski krytykuje Muska. Zdradza też, kiedy zakończy się wojna

Wcześniej tego dnia Zełenski brał udział w konferencji zorganizowanej przez "The New York Times". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował po raz kolejny kontrowersyjną propozycję planu pokojowego, złożoną przez amerykańskiego miliardera Elona Muska, aby zakończyć rosyjską ofensywę i zaprosił go do przyjazdu na Ukrainę.

- Jeśli chcesz zrozumieć, co zrobiła tutaj Rosja, przyjedź na Ukrainę i sam zobacz wszystko – powiedział Zełenski. - A potem powiesz mi, jak zakończyć tę wojnę, kto ją rozpoczął i kiedy ona może się skończyć - dodał. Elon Musk wywołał kontrowersje na Twitterze w październiku propozycją planu pokojowego między Kijowem a Moskwą. Amerykański miliarder zasugerował, by Krym pozostał integralną częścią Rosji, Ukraina stała się państwem neutralnym oraz wysunął pomysł organizacji nowych referendów pod nadzorem ONZ w regionach Ukrainy anektowanych przez Rosjan.

Prezydent Ukrainy został też zapytany, kiedy zakończy się wojna. - Skończy się wtedy, kiedy osiągniemy zwycięstwo lub gdy Rosja zdecyduje, że tego chce. Może się zdarzyć, że zdecydują się zakończyć wojnę tylko wtedy, gdy poczują się słabi i izolowani. Wierzę, że to się skończy w ciągu najbliższych kilku miesięcy - powiedział Zełenski.

RadioZET.pl/president.gov.ua/The New York Times