Kłopotliwa sytuacja dla Putina. Nawet w jego otoczeniu to zauważyli

Podczas gdy Wołodymyr Zełenski w 300. dniu inwazji Rosji przeciwko Ukrainie nieoczekiwanie pojawił się w Bachmucie, na odcinku frontu, gdzie toczą się intensywne walki, Władimir Putin odznaczał urzędników kremlowskich i przedstawicieli administracji okupacyjnej na zajętych przez Rosję terenach Ukrainy.

Wizyta Zełenskiego osłabia wizerunek Putina?

Decyzja o wręczeniu odznaczeń osobom z własnego kręgu - w tym czołowej propagandystce Margaricie Simonian - którzy nie są zaangażowani bezpośrednio w walki na froncie, kontrastuje z ruchem Zełenskiego i wywołała już krytykę pod adresem Putina wśród rosyjskich twardogłowych zwolenników wojny - zwracają uwagę analitycy.

Pobyt prezydenta Ukrainy w Bachmucie "przyćmił wysiłki Putina, by wyrobić sobie renomę dowódcy czasu wojny i sprawił, że operacja informacyjna Putina znalazła się w kłopotliwych warunkach" - ocenia Instytut Studiów nad Wojną.

Amerykański ośrodek zwraca też uwagę na sytuację na Białorusi i ostrzeżenia wojskowych ukraińskich, że obecność tam wojsk rosyjskich stanowi wystarczający potencjał, by stworzyć zagrożenie dla Ukrainy.

"Obserwowane przez ISW wskaźniki są zbieżne z najbardziej niebezpiecznym scenariuszem, jakim jest wznowiona inwazja Rosji na północną Ukrainę z Białorusi" - czytamy w analizie. Przy tym, mimo tych sygnałów, nie wydaje się bardzo prawdopodobne, by - zdaniem ośrodka - do takiej inwazji doszło w najbliższym czasie.

Łukaszenka ulegnie naciskom Putina?

ISW komentuje także wypowiedź Alaksandra Łukaszenki, który poinformował, że Białoruś otrzymała od Rosji systemy rakietowe S-400 i Iskander. Wcześniej, w 2020 roku, Łukaszenka nie zgodził się na to, by systemy te działały na terenie jego kraju.

"Łukaszenka zapewne odciąga przychylenie się do istotniejszych żądań Putina - jak zaangażowanie armii białoruskiej do wspólnej inwazji na Ukrainę - idąc na mniejsze ustępstwa, które latami blokował" - podsumowuje amerykański think tank.

