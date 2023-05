Zełenski w Watykanie. Papież Franciszek otrzymał wyjątkowy prezent

To pierwsze spotkanie papieża Franciszka z Wołodymyrem Zełenskim od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tym czasie dwa razy rozmawiali przez telefon. Ukraiński prezydent przybył na audiencję w swym tradycyjnym ubraniu, jakie nosi od początku wojny.

Zełenski spotkał się z papieżem Franciszkiem

Tłumaczem podczas papieskiej audiencji był ukraiński franciszkanin Marek Wiktor Gongalo, który mówi również po polsku. Franciszek powitał prezydenta, opierając się o laskę. Wołodymyr Zełenski w chwili powitania położył rękę na sercu i schylił głowę. Papież podziękował mu za wizytę, a prezydent odpowiedział, że to dla niego zaszczyt. Następnie usiedli przy stole.

W prezencie papież dał prezydentowi Ukrainy małą rzeźbę przedstawiającą gałązkę oliwną, czyli symbol pokoju. Franciszek otrzymał zaś od Wołodymyra Zełenskiego wizerunek Matki Bożej namalowany na kamizelce kuloodpornej.

"Papież zapewnił o swojej stałej modlitwie"

W oświadczeniu Watykanu wśród tematów rozmów papieża i ukraińskiego przywódcy wymieniono "związane z sytuację humanitarną i polityczną Ukrainy, spowodowaną przez trwającą wojnę". "Papież zapewnił o swojej stałej modlitwie, poświadczanej przez wiele jego publicznych apeli i próśb do Pana Boga o pokój od lutego zeszłego roku" – głosi watykański komunikat.

Zaznaczono w nim także, że Franciszek i prezydent zgodzili się co do potrzeby kontynuowania wysiłków humanitarnych dla wsparcia ludności. "Papież podkreślił szczególnie pilną konieczność gestów człowieczeństwa wobec osób najsłabszych, niewinnych ofiar konfliktu" – ogłosił Watykan po spotkaniu w sali przy Auli Pawła VI.

Wołodymyr Zełenski w Rzymie

Wcześniej Wołodymyr Zełenski spotkał się w Rzymie z włoską premier Giorgią Meloni. Na wspólnym briefingu przekazał najnowsze informacje z jego kraju. – W ciągu zaledwie siedmiu godzin od północy zestrzeliliśmy 17 irańskich dronów, które są używane, by zniszczyć naszą infrastrukturę – mówił. – To jest rosyjska agresja – dodał.

Następnie podkreślił: "Ukraina zaproponowała formułę pokoju, by zakończyć wojnę, ale Rosja odpowiedziała rakietami i artylerią, bo oni nie chcą pokoju. A pokój interesuje nas i naszych partnerów".

Prezydent zaprosił włoskich polityków i przedstawicieli społeczeństwa, by przyjechali na Ukrainę. – Bo kiedy zobaczycie, co zrobiła tylko jedna osoba, co zrobił Putin, zrozumiecie, dlaczego stawiamy opór temu złu – mówił. Następnie oświadczył: "Ukraina będzie bezpieczna, kiedy nie będzie niszczona przez żadną bombę".

RadioZET.pl/PAP