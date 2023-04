Zginęły 53 osoby, w tym kobiety i dzieci. "Rozszarpane ciała i płonące budynki"

Birmańska armia przeprowadziła nalot na wieś Pa Zy Gyi w prowincji Sikong. Według mediów jest to jeden z najtragiczniejszych w skutkach ataków powietrznych w czasie trwającej tam wojny domowej. Najnowsze informacje mówią, że zginęły co najmniej 53 osoby. Nieoficjalnie wiadomo, że wśród ofiar są dzieci i co najmniej 15 kobiet.

Według birmańskich mediów atak został przeprowadzony we wtorek rano. BBC, powołując się na relację jednego ze świadków, przekazało, że wojskowy samolot zrzucił bombę, a następnie wieś była ostrzeliwana przez około 20 minut przez śmigłowiec. Dziennikarze widzieli też brutalne nagranie, na którym widać rozszarpane ciała i płonące budynki - w sieci można znaleźć zdjęcia dokumentujące śmiertelne żniwo po ataku, są one jednak zbyt drastyczne, by je pokazać.

Birma. Wojskowe naloty na wioski. Zginęło 155 cywilów

Gdy doszło do ataku, wielu mieszkańców zgromadziło się na otwarciu nowego biura Ludowych Sił Obrony - są to paramilitarne grupy, które prowadzą zbrojną walkę przeciwko armii w różnych częściach kraju. W Birmie w 2021 roku doszło do zamachu stanu. Od tego czasu wojsko dokonało co najmniej 600 ataków z powietrza. Ich celem coraz częściej padają wsie kontrolowane przez przeciwników nowego rządu.

Utworzony po puczu i działający na uchodźstwie Rząd Jedności Narodowej oszacował, że w atakach tych od października 2021 roku do września 2022 roku zginęło 155 cywilów. Przywódca rządzącej krajem junty, generał Min Aung Hlaing, zapowiedział w marcu dalszą walkę z przeciwnikami, których oskarżył o „akty terroru”. Państwa, które potępiły pucz, określił jako wspierające terroryzm.

RadioZET.pl/BBC/PAP