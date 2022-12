Zmasowany atak na Ukrainę. Alarm w prawie całym kraju, słychać eksplozje

Ukraina została w piątek rano ostrzelana przez Rosję. “Oczekujemy około 60 rakiet. Część (przelatuje – red.) już nad północnymi terytoriami Ukrainy. Sądzę także, że nasza obrona przeciwlotnicza strąci co najmniej 50” - napisał na Telegramie szef wojskowej administracji obwodowej w Mikołajowie Witalij Kim.

Według ukraińskich mediów obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwa pociski manewrujące w obwodzie kijowskim. Eksplozje słychać w Charkowie, Dnieprze, Zaporożu i Krzywym Rogu.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak rakietowy

Reporter TVP w Ukrainie Tomasz Dawid Jędruchów napisał na Twitterze, że w Charkowie trafione zostały obiekty infrastruktury energetycznej. W mieście nie ma prądu. Atak na infrastrukturę energetyczną potwierdzają też władze Odessy.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono po godzinie 8 (godz. 7 w Polsce). Najpierw objął on wschodnie obwody Ukrainy, by następnie przesunąć się aż do zachodnich granic kraju.



Po ogłoszeniu alarmu w Kijowie zamarło życie. Na jednej z ulic w centrum miasta niemal nie widać ludzi i nie jeżdżą samochody. Władze apelują do mieszkańców o ukrycie się w schronach.



RadioZET.pl/Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)