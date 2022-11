Związała się z podwójnym zabójcą. Zrobiła dla niego szokujący tatuaż

27-letnia Naomi Wise z Manchesteru w Wielkiej Brytanii poznała 31-letniego Victora Oquendo przez internet. Nie przeszkodziło jej to jednak zakochać się w mężczyźnie, który odsiaduje w Michigan wyrok 21,5 roku więzienia za zastrzelenie dwóch członków gangu. Nie wyjdzie stamtąd przed 2034 r.

Brytyjka tylko raz spotkała się ze swoim wybrankiem w lipcu tego roku. - Przeszłam przez ochronę, weszłam do pokoju odwiedzin i zobaczyłam tył jego głowy. Byłam zdenerwowana, cał się trzęsłam. A potem on odwrócił się i popatrzył na mnie. Wtedy całe zdenerwowanie zniknęło - powiedziała dziennikowi "The Sun" 27-latka. - Jest mu przykro z powodu zbrodni, którą popełnił i cały czas się tym zamartwia - dodała Naomi.

Brytyjka zrobiła sobie niespotykany tatuaż

Na Instagramie kobieta podsumowała jedyne spotkanie z wybrankiem, podkreślając, że cytat, który zamieszcza, "idealnie oddaje pierwszą wizytę". "Nie wiem, dlaczego jesteś mi tak znajomy ani dlaczego mam wrażenie, że nie tyle cię poznaję, a bardziej przypominam sobie, kim jesteś. Każdy uśmiech, każdy szept przybliża mnie do niemożliwej konkluzji, że znałem cię już wcześniej, kochałem cię już wcześniej – w innym czasie, w innym miejscu, w innym życiu" - napisała Naomi.

Chociaż para nie jest małżeństwem, mówią o sobie "mąż" i "żona". Brytyjka dostała od Victora pierścionek zaręczynowy i obrączkę. Z miłości do męża Naomi wytatuowała sobie jego imię na twarzy, a nazwisko na obojczyku.

RadioZET.pl/The Sun