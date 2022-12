Sąd w niemieckim Monchengladbach skazał 24-letnią Polkę za nieumyślne spowodowanie śmierci nowo narodzonego dziecka i wrzucenie zwłok dziecka do śmietnika. Kobieta ma trafić do szpitala psychiatrycznego – w ocenie biegłego miała poważne zaburzenia osobowości. Podczas rozprawy przyznała się do zabójstwa.