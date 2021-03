Dr Zaczyński: Możliwy zakaz przemieszczania się na Wielkanoc

- Wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią, ale "liberum veto" wobec koronawirusa jest niebezpieczne. Musimy się zjednoczyć w walce przeciwko COVID-19. Bądźmy odpowiedzialni i nie róbmy polityki na koronawirusie - apelował w Radiu ZET dr Artur Zaczyński. Szef Szpitala Narodowego w Warszawie był gościem w premierowej odsłonie audycji "Tydzień z Radiem ZET".

W każdy piątek po godz. 17.00 Joanna Komolka podsumuje najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia. W premierowej odsłonie audycji Tydzień z Radiem ZET gościem Radia ZET był dr Artur Zaczyński - szef Szpitala Tymczasowego na PGE Narodowym. Tematem piątkowej rozmowy była trzecia fala pandemii koronawirusa. Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia dowiadujemy się o blisko 26 tys zakażeń. Tym samym liczba chorych na COVID-19 przekroczyła 2 miliony. Dziennikarka Radia ZET próbowała się dowiedzieć, czy jesteśmy przygotowani na szczyt trzeciej fali.

Joanna Komolka pytała szefa Szpitala Tymczasowego na PGE Narodowym jak wygląda sytuacja z zapełnieniem łóżek. - Dziennie przyjmujemy około 30 osób - podkreślał dr Artur Zaczyński - Najbardziej dramatycznie sytuacja z przyjęciami wygląda w piątki po godz. 16.00, jednak liczba przyjmowanych osób zwiększa się cały czas. Szpital tymczasowy na Narodowym potrzebuje zwiększyć liczbę łóżek do 550, a w tej chwili wynosi ona 330. Brakuje jednak ludzi, którzy potrafią obsługiwać respiratory. Anestezjolodzy działają ponad miarę i swoją wydolność. W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie pracuje 76 respiratorów. Są one obsługiwane przez personel pielęgniarski i anestezjologów - dodaje szef Szpitala Narodowego.

- Szpital Tymczasowy na Narodowym działa zgodnie z założeniami - stwierdził dr Artur Zaczyński - Nie przyjmujemy osób wymagających leczenia przy pomocy respiratora. Jednak możemy im zapewnić leczenie na zasadzie tymczasowości. Jesteśmy w stanie relokować pacjentów pomiędzy szpitalami tymczasowymi do innego województwa - zapewnił szef Szpitala Narodowego.

Joanna Komolka dopytywała dr Zaczyńskiego o harmonogram szczepień przeciwko koronawirusowi. - Obserwujemy coraz większą niechęć Polaków do szczepień - ocenia szef Szpitala Narodowego. Według niego jest to skutkiem medialnej propagandy przeciwko preparatowi AstraZeneca. - Może mieć to dramatyczne skutki z liczbą zachorowań. Pamiętajmy, że przyjęcie przynajmniej jednej dawki szczepionki znacznie ogranicza niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem - zauważył dr Artur Zaczyński.

Doktor Zaczyński mówił, że musimy powrócić do wcześniej zakładanego programu szczepień. - Zauważmy, że liczba działań niepożądanych wywołanych AstraZenecą jest mikroskopijna wobec ogółu zaszczepionych tym preparatem. Mam nadzieję, że narodowy program szczepień będzie się rozrastał. (...) Przygotowujemy szpital węzłowy do szczepienia 10 tys osób dziennie - mówił piątkowy gość Radia ZET. Dr Zaczyński przyznał, że zgodnie z zapowiadanymi dostawami szczepionek na kwiecień jego szpital będzie w stanie szczepić 300 tys osób miesięcznie. Spadek liczby chętnych może to uniemożliwić.

Joanna Komolka zapytała, czy rząd zrezygnuje z grupowania obywateli do szczepienia. - Dostęp do szczepionek powinien być sprawiedliwy. Priorytetem są osoby, które są najbardziej zagrożone zarażeniem COVID-19 - stwierdził Szef Szpitala Narodowego. - Coraz więcej osób rezygnuje ze szczepienia bez wcześniejszego uprzedzenia - zauważył dr Artur Zaczyński. Nasz dzisiejszy gość zaapelował o odpowiedzialność społeczeństwa. - Jeżeli ktoś chce się zaszczepić powinien z tego skorzystać i nie odwoływał przybycia na szczepienie w ostatniej chwili - podsumowuje gość Radia ZET.

- Na razie służba zdrowia wytrzymuje sytuację z koronawirusem. Podziwiam młodych medyków, którzy są bardzo zaangażowani w walce z pandemią - mówił szef Szpitala Tymczasowego na PGE Narodowym - Normy zatrudnienia w szpitalach tymczasowych są odmienne niż w szpitalach tradycyjnych. W tymczasowych jeden lekarz przypada na 28 pacjentów a w tradycyjnych jest to jeden medyk na sześciu pacjentów. Jak zapewnia szef Szpitala Narodowego, szpitale tradycyjne są w stanie relokować kadry do szpitali tymczasowych, potrzebny jest jednak system, który ułatwi tego typu działania. - Szpital tymczasowy na Narodowym potrzebuje zwiększyć liczbę łóżek do 550, a w tej chwili wynosi ona 330 - stwierdza dr Artur Zaczyński.

