Radosław Fogiel: Kontrolerzy NIK działali wybiórczo

- NIK ma prawo składać zawiadomienia do prokuratury, ale strona rządowa nie ma się czego obawiać - mówił Radosław Fogiel w Radiu ZET. Zdaniem wicerzecznika PiS, raport nie uwzględnia wszystkich argumentów, które przedstawia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. - Po zapoznaniu się z raportem stwierdzam, że kontrolerzy NIK bardzo wybiórczo podeszli do wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku - dodaje.

- Kontrolerzy NIK całkowicie pominęli argument dotyczący obowiązku dotrzymania terminów konstytucyjnych [ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich - red.] - stwierdza gość Radia ZET. Radosław Fogiel podkreśla, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest odmienne od tego, które prezentuje NIK. - Premier Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy działali zgodnie z prawem i w granicach prawa - dodał. Pytany przez Joannę Komolkę o ewentualne dymisje w rządzie, odpowiada: - Nie ma żadnych powodów do czyjejkolwiek dymisji.

Radosław Fogiel zauważa, że podnoszenie “rodzinnych spraw” podczas konferencji prasowej przez prezesa Mariana Banasia jest niezrozumiałe. - Należy oddzielać funkcję, którą się pełni od kwestii prywatnych. Nie jest tajemnicą, że wobec syna prezesa Banasia toczą się postępowania. Opowieści o zastraszaniach są niezrozumiałe. Jestem zaskoczony - komentuje gość Radia ZET.

Radosław Fogiel w Radiu ZET: Polski Ład to program całej Zjednoczonej Prawicy

- Program 500+ pozostaje bez zmian. Premier Morawiecki zapowiedział jedynie nowe propozycje, które mają charakter prodemograficzny i dotyczą m.in. młodych ludzi. Są to działania obok Polskiego Ładu - mówił Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS potwierdził, że Polski Ład będzie programem wszystkich partii tworzących koalicję rządową.

- Rozmawialiśmy z naszymi koalicjantami, którzy byli chętni do włączenia się w prace nad tym projektem. Polski Ład będzie później realizowany przez cały rząd - mówił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreśla, z tego wynika również zaktualizowanie nazwy programu wyborczego.

Pytany o uwzględnienie w Polskim Ładzie postulatów Pawła Kukiza, odpowiada: - Czytałem komunikat, że poseł Kukiz cieszy się, z uwzględnienia część jego postulatów społeczno-politycznych w naszym programie. Jednak nie ma tutaj mowy o zmianie ordynacji wyborczej. Pomimo argumentów, które podnosi Paweł Kukiz. Radosław Fogiel podkreślił, że rozmowy z przewodniczącym Kukiz'15 trwają.

Radosław Fogiel: Nie wiem, kto będzie kandydatem na stanowisko RPO

- Prace nad zmianami w ustawie o RPO trwają, jednak nie znam terminu kiedy projekt trafi do Sejmu - mówił Radosław Fogiel w Radiu ZET. Wicerzecznik PiS nie wie, kto będzie kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. - Jedna sprawa to wybór następcy Adama Bodnara, a druga to implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości - dodaje.

Joanna Komolka pytała gościa Radia ZET czy Prawo i Sprawiedliwość zgłosi kandydaturę senator Lidii Staroń na funkcję RPO. - Decyzji jeszcze nie ma, zapewne zostanie ona podjęta w najbliższym czasie. Rozmowy były najrozmaitsze. Pani senator Staroń jest nam znana i rozmawiamy z nią na rozmaite tematy - zaznaczył Radosław Fogiel. Jego zdaniem, jest jeszcze za wcześnie na mówienie o kandydacie PiS-u na funkcje rzecznika.

- Do wyboru następcy pana Bodnara potrzebna jest zgoda Senatu, który ma większość blokującą. Może on prowadzić wojnę polityczną, ale nie służy to Polakom - stwierdził Radosław Fogiel. Pytany o zmiany w ustawie, odpowiada: - Trzeba tak przeformułować ustawę, żeby wymogom konstytucyjnym stało się zadość. Trwają prace i są we wstępnym etapie. Nie znam terminu, kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu.

