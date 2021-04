Błażej Spychalski: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. RPO jest słuszny

Błażej Spychalski ocenił, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. przedłużenia kadencji RPO słusznie został uznany za niezgodny z konstytucją. - Trybunał Konstytucyjny dał parlamentowi trzy miesiące na wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich lub wprowadzenia nowego prawa. Jednak apeluję do wszystkich sił parlamentarnych o wybór RPO ponad podziałami - mówił rzecznik prezydenta.

- Czy prezydent może wskazać osobę pełniącą funkcję RPO, jeśli będzie potrzeba wprowadzenia zmian prawnych? - pytała Joanna Komolka.

- Na dzisiaj nie ma takiego zapisu legislacyjnego. Zgodnie z konstytucją, wyborem RPO zajmuje się polski parlament. Nie może dojść do takiej sytuacji, że tak ważny organ będzie nieobsadzony - stwierdził rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby doszły do porozumienia i dokonały wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich ponad podziałami.

Fundusz Odbudowy to nie tylko pieniądze. Decyzja przed nami

- Prezydent Andrzej Duda, pod koniec kwietnia, będzie rozmawiał z Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej nt. przyjęcia Funduszu Odbudowy - poinformował Błażej Spychalski w Radiu ZET. Jak zauważył rzecznik prezydenta, sprawa z Funduszem Odbudowy nie jest taka prosta i tu “nie chodzi tylko o pieniądze”, ponieważ dyskusja o jego przyjęciu toczy się też w innych krajach.

Joanna Komolka zapytała rzecznika Błażeja Spychalskiego czy prezydent ma wątpliwości, co do przyjęcia funduszu. - Zdaniem prezydenta najpierw musi odbyć się debata parlamentu ws. Krajowego Planu Odbudowy i Andrzejowi Dudzie zależy na dyskusji ponad podziałami. Decyzja, co dalej jeszcze przed nami - odpowiedział Błażej Spychalski. Rzecznik prezydenta zauważył jednak, że dyskusje nt. przyjęcia funduszu toczą się także w innych krajach europejskich, a do jego przyjęcia potrzeba ratyfikacji wszystkich państw.

Błażej Spychalski był również pytany o możliwość przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. - Są to jedynie doniesienia medialne. Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie i polskie sprawy są dobrze prowadzone przez ten rząd - stwierdził gość Radia ZET. Błażej Spychalski ocenił, że “Polska dokonała olbrzymiego skoku gospodarczego od 2015 roku, a rząd Zjednoczonej Prawicy prowadzi politykę odpowiedzialnie”.

Raport podkomisji smoleńskiej jest ważny, ale to prokuratura prowadzi oficjalne śledztwo

- Informacje, które przekazała podkomisja smoleńska są bardzo ważne, ale pamiętajmy, że oficjalne śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura - mówił Błażej Spychalski w Radiu ZET. Jak podkreślił gość audycji “Tydzień z Radiem ZET”, ustalenia podkomisji pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza to “jeden z elementów dużego postępowania”.Joanna Komolka zapytała rzecznika prezydenta czy ustalenia podkomisji smoleńskiej są według niego przekonujące. - Wszyscy jesteśmy zainteresowani bezspornym rozwiązaniem sprawy katastrofy smoleńskiej - podkreślił Błażej Spychalski. Zdaniem gościa Radia ZET, najważniejsze są jednak ustalenia prokuratury.

Błażej Spychalski nie odpowiedział wprost czy prezydent Andrzej Duda zgadza się z ustaleniami rządowej podkomisji smoleńskiej i czy założenia przedstawione w tym raporcie możemy uznawać za oficjalne stanowisko naszego kraju w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu w 2010 roku.

Joanna Komolka pytała również rzecznika prezydenta, czy Andrzej Duda zabierze głos w sprawie polityki prowadzonej przez Władimira Putina. - Polska, jak zresztą większość państw na świecie, nie akceptuje prowadzenia polityki z użyciem sił militarnych - mówił Błażej Spychalski w audycji “Tydzień z Radiem ZET”. Jak podkreślił, Polska podejmuje różne działania dyplomatyczne, które mają za zadanie wspierać Ukrainę. - Polski minister Spraw Zagranicznych pojechał do Kijowa, żeby pokazać nasze wsparcie - dodał.

Błażej Spychalski był również pytany o zbliżający się szczyt klimatyczny organizowany przez prezydenta USA Joe Bidena, na który został zaproszony prezydent Andrzej Duda. - Prezydent Duda jest jedynym przedstawicielem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który został zaproszonym przez prezydenta USA na szczyt klimatyczny - zauważył gość audycji “Tydzień z Radiem ZET”.

- Jakie kwestie poruszy prezydent Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego? - zapytała Joanna Komolka.

- Prezydent będzie mówił o polskich osiągnięciach w dziedzinie zmian gospodarczych. Na pewno poruszy kwestie zmniejszania emisji CO2. Polska poczyniła gigantyczny postęp w tej kwestii od roku 1990 - zapowiedział rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski podkreślił również, że prezydent właśnie rozpoczął konsultacje w sprawie najbliższego szczytu. Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z prezydentami Słowenii i Litwy.

RadioZET.pl