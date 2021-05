- Bardzo wiele organizacji ekologicznych jest zaskoczonych tą decyzją. Rozmawiamy tutaj o miliardach złotych. Kopalni nie wygasza się z godziny na godzinę. W elektrowni produkowane jest 8 proc. polskiej energii. To bardzo duże niebezpieczeństwo dla Polski - ocenił gość "Tygodnia z Radiem ZET".

Michał Wójcik o wyroku TSUE ws. Turowa. "Skandal i nieporozumienie"

Minister Michał Wójcik w mocnych słowach krytykował piątkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. - Decyzja została podjęta przez jedną osobę. To co wyprawia w ostatnich dniach TSUE to można łapać się za głowę. Pstryknięciem palca zamknięta zostaje kopalnia. To jest nieporozumienie i skandal - stwierdził gość Radia ZET.

Jak zauważył, decyzja unijnego trybunału jest wielką krzywdą dla ludzi, którzy pracują w kopalni Turów. Węgiel wydobywany jest w niej od ponad 110 lat.

Michał Wójcik w Radiu ZET: Adam Bodnar był rzecznikiem opozycji

- Adam Bodnar zachowuje się jak rzecznik opozycji. Mieliśmy do czynienia z RO, a nie RPO. Po dzisiejszym wystąpieniu były wiwaty, gromkie brawa i kwiaty, dlatego pozwalam sobie na taki komentarz. Przez kilka lat współpracowałem z Panem rzecznikiem i układało się to różnie - mówił minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik w Radiu ZET.

- Często obserwowaliśmy napięte historie, które dotyczyły Adama Bodnara. Rzecznik pytał, dlaczego policjanci użyli kajdanek zespolonych w sprawie mordercy dziewczynki. Tak nie powinno być. Adam Bodnar stał się rzecznikiem ideologicznym. Najważniejszą rzeczą były Strefy Wolne od LGBT, a tylko kilka razy zaangażował się w sprawy Kościoła - stwierdził.

Michał Wójcik odniósł się również do kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. - Co z tego, że poseł Wróblewski jest politykiem? Stanę w jego obronie. Miał wpływ na to, jak wygląda nieodpłatna pomoc prawna w Polsce - podkreślał gość Radia ZET. Pytany przez Joannę Komolkę o poparcie senator Lidii Staroń na stanowisko RPO, odpowiadał: - Ubolewam, że Pani senator wstrzymała się od głosu podczas głosowania w Senacie nad wyborem Bartłomieja Wróblewskiego. Na razie nie mamy wspólnego kandydata w ramach rządu. Z opozycją ciężko się porozumieć, bo się rozpada - dodał.

Michał Wójcik w Radiu ZET: Planujemy przeprowadzić nowelizację kodeksu karnego

- W ramach reformy sądownictwa pojawiło się ponad 70 ustaw, które weszły w życie. W ramach Polskiego Ładu planowana jest reforma kodeksu karnego, która dotyczy podwyższenia kar, prawo nieletnich czy wzmocnienie podwykonawców drogowych. Jeżeli ktoś reformę wymiaru sprawiedliwości ocenia jako porażkę, to mnie to bardzo boli - mówił minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik w Radiu ZET.

Joanna Komolka zapytała ministra, czy wydłużanie kar jest konieczne. - Jeżeli ktoś gwałci albo zabija dziecko, to można rozważyć bezwzględne dożywocie. Ta kwestia jest cały czas omawiana. Jestem gorącym zwolennikiem tego rozwiązania - stwierdził Michał Wójcik. Jego zdaniem reforma wymiaru sprawiedliwości jest dobrze przeprowadzana. - To nieprawda, że rozprawy sądowe się wydłużyły. Dane ministerstwa ws. długości rozpraw są publicznie dostępne. Rozpatrywanie spraw karnych uległo skróceniu. To jest nieprawda, co mówi opozycja, że reformy nie ma i wszystko się wydłużyło - dodał.

- Mogę zapewnić, że w zdecydowanej większości, projekty dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości są gotowe. Szczegóły w najbliższym czasie przedstawi minister Zbigniew Ziobro. Prezes Jarosław Kaczyński również jest tego zdania, że reforma powinna być kontynuowana. Nie musimy się trzymać za słowo, bo gramy w jednej drużynie - podkreślił gość Radia ZET.

