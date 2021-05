- Mam nadzieję, że koalicja zbudowana do głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy przetrwa również w Senacie - mówił Waldemar Buda w Radiu ZET. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej stwierdził, że wprowadzenie poprawki do ustawy ratyfikacyjnej jest niemożliwe.

- Już teraz opinia publiczna słusznie podnosi kwestię, że fundusz to sprawa nie tylko tego czy kolejnego rządu, ale jest to interes narodowy - zauważył gość Radia ZET. Waldemar Buda podkreślił, że nanoszenie jakichkolwiek poprawek w Senacie jest niemożliwe. - Do ustawy ratyfikacyjnej nie można wnosić poprawek. Marszałek Senatu mija się nie tylko z prawdą, co z prawem. Ratyfikacja musi być bezwarunkowa - dodał.

Joanna Komolka zapytała gościa Radia ZET o dalszą koalicję z przedstawicielami Solidarnej Polski, którzy głosowali przeciwko Funduszowi Odbudowy. - Solidarna Polska od roku mówiła, że nie poprze tego projektu i ma swoje argumenty - stwierdził Waldemar Buda. Jego zdaniem to Koalicja Obywatelska zmieniła zdanie ws. Funduszu Odbudowy, ale nie posiada żadnych konkretnych argumentów, dlaczego głosowała przeciwko ratyfikacji.

- Czy będą wyciągnięte konsekwencje względem posłów PiS, którzy głosowali przeciwko Funduszowi? - pytała Joanna Komolka.

- Nie jestem osobą decyzyjną w tej sprawie. Tu nie chodzi jednak o karanie kogokolwiek, ale należy uświadamiać, że najważniejsza jest jedność pomimo różnicy zdań - stwierdził Waldemar Buda.

NIK musi mieć dowody na popełnienie przestępstwa

- Mam nadzieję, że raport NIK w sprawie wyborów prezydenckich będzie rzetelny i merytoryczny, a nie przepełniony emocjami - mówił Waldemar Buda w Radiu ZET. Jak podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej, jeżeli Najwyższa Izba Kontroli dopatrzy się złamania prawa to ma obowiązek zgłosić to do prokuratury.

Wiceminister Buda pytany o ewentualne popełnienie przestępstwa przez premiera Morawieckiego i ministra Dworczyka, odpowiada: NIK ma pełne prawo do skierowania zawiadomienia do prokuratury. Jednak potem bierze ona za to odpowiedzialność i musi posiadać dowody na popełnienie przestępstwa. Czekamy na raport.

- NIK co roku wydaje różne raporty. Połowa jest krytyczna a połowa nie i dotyczy to różnych instytucji - stwierdził Waldemar Buda. Jak podkreślił, NIK ma za zadanie prześwietlić pewien sektor i zawrzeć w raporcie wnioski na przyszłość. - Jeżeli w raporcie znajdą się pewne istotne kwestie to my się do nich dostosujemy - dodał.

Inicjatywa Rafała Trzaskowskiego się nie uda

- Ta inicjatywa się nie uda. Pewne cechy osobowościowe nie pozwolą Rafałowi Trzaskowskiemu na stworzenie nowego środowiska na podstawie ciężkiej, organicznej pracy - tak inicjatywę Campus Polska Przyszłości ocenił Waldemar Buda w Radiu ZET. Zdaniem wiceministra funduszy i polityki regionalnej, prezydent Warszawy nie nadaje się do zarządzania nowym tworem politycznym.

- W opozycji wciąż brakuje aktywności, która pozwoli zbudować coś nowego - ocenił gość Radia ZET. Waldemar Buda stwierdził, że prezydent Warszawy może być jedynie twarzą Platformy Obywatelskiego. - Trzaskowski może firmować pewne już istniejące ruchy, ale nie jest zdolny do tworzenia czegoś nowego. On ma perspektywę warszawską - dodał. Wiceminister Buda jest przekonany, że jest to element karty przetargowej w dyskusji o schedę po Borysie Budce. Jego zdaniem, zaprzestanie realizacji tego projektu będzie warunkiem do objęcia stanowiska szefa Platformy Obywatelskiej.

RadioZET.pl