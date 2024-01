Abp Jędraszewski przeciwko ograniczeniu lekcji religii. "Próbują wprowadzić młodych w krainę mroków"

Lekcje religii w szkołach chce ograniczyć nowa minister edukacji Barbara Nowacka. Sprzeciwiają się temu biskupi i księża. Do tej dyskusji odniósł się podczas Święta Trzech Króli metropolita krakowski.

- Tę wdzięczność i szacunek przed wiekami wyrazili mędrcy ze Wschodu, przychodząc do Betlejem i przynosząc dary. "Idąc za nimi, musimy uczyć się prawdy o sobie, (...) o przeznaczeniu do wieczności, o tym jak wielka jest godność człowieka w oczach samego Stwórcy, skoro dał nam swojego Syna. I za to dzisiaj panu Bogu w uroczystość epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, z całego serca dziękujemy, przyłączając się do tego, co wyrazili Mędrcy ze Wschodu tyle wieków przed nami - mówił abp Marek Jędraszewski.

Lekcje religii w szkołach. Abp Jędraszewski: wprowadza się młodych w krainę mroku

Stwierdził, że „w świetle tego należy postawić pytania, dlaczego są głośno formułowane plany ministerstwa oświaty, aby redukować lekcje religii w szkole. - Dlaczego te lekcje mają być umieszczane albo na początku, albo na końcu, jakby były gorsze w stosunku do innych lekcji - komentował.

W nawiązaniu do okresu PRL-u mówił, że "dzisiaj próbuje się zafundować to samo, gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach młodzieży, wprowadzać młodych w krainę mroków i ciemności, pozbawić możliwości zrozumienia, na czym polega sens naszego człowieczeństwa, do czego zdążamy".

- Dzisiaj w tej wspaniałej wspólnocie rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży możemy dać tylko jedną odpowiedź: Polska należy do Boga, który nam się w swojej miłości nieustannie objawia, Polska jest własnością Boga - powiedział hierarcha.

W ramach Orszaku Trzech Króli barwne korowody przeszły w sobotę ulicami Krakowa na Rynek Główny z Wawelu, placu Matejki i Parku Edukacji Globalnej Wioski. Wydarzenie odbywa się w 800 miejscach w kraju i za granicą, jest określane przez organizatorów jako największe uliczne jasełka na świecie.

Abp Jędraszewski, który kieruje krakowską kurią od 2017 roku, w przeszłości wypowiadał wiele kontrowersyjnych wypowiedzi m.in. przeciwko społeczności LGBT+ oraz procedurze in vitro. W lipcu tego roku ze względu na wiek przestanie pełnić funkcję metropolity krakowskiego.

Źródło: Radio ZET/PAP - Julia Kalęba