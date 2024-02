Adam Bodnar chce odwołania prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jest decyzja kolegium

Resort sprawiedliwości poinformował, że minister Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Zygmunta Drożdżejki i wiceprezes tego sądu Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak. Jednocześnie zostali oni zawieszeni w pełnieniu obowiązków.

Informację o decyzji Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie przekazał rzecznik sądu sędzia Tomasz Szymański. - Opinia co do odwołania Zygmunta Drożdżejki jest pozytywna, co do odwołania Katarzyny Wysokinskiej-Walenciak jest negatywna - powiedział, zaznaczając, że nie zna dokładnego rozkładu głosów w głosowaniach.

Drożdżejko i Wysokińska-Walenciak. Sędziowie z nominacji Zbigniewa Ziobry

Krakowscy sędziowie apelacyjni chcą odwołania kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Krakowie – prezesa Zygmunta Drożdżejki i jego zastępczyni Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak i w tej sprawie apelowali do ministra Bodnara już w listopadzie 2023 roku. Teraz dołączyli do nich sędziowie rejonowi i okręgowi. Drożdżejko i Wysokińska-Walenciak są nominatami resortu Ziobry i w ostatnich latach robili zawrotne kariery.

Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjął po "starannym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, a także orzeczeniami Sądu Najwyższego (…) podważającymi status sędzi Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak jako niezależnego i bezstronnego sędziego ze względu na okoliczności towarzyszące jej powołaniu do sądu apelacyjnego".

"Analogiczne orzeczenia, tyle, że wydane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, funkcjonują w obrocie prawnym odnośnie sędziego Zygmunta Drożdżejki (…). Sytuacja, w której orzeczenia wydane z udziałem osób pełniących tak wysokie funkcje w sądownictwie mogą być podważone przez strony w oparciu o zarzut nieprawidłowej obsady sądu niewątpliwie podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości" – napisano w komunikacie.

Odwołania sędziów sądów apelacyjnych

Resort sprawiedliwości przypomniał, że zgodnie z Ustawą o ustroju sądów powszechnych prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w wypadku "rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych" oraz "gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości".

Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło już procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba, odwołani są już sędziowie SA w Poznaniu, Mateusz Bartoszek oraz wiceprezesi Sylwia Dembska i Przemysław Radzik.

Źródło: Radio ZET/PAP/oko.press