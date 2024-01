Atrakcje Małopolski na aukcjach WOŚP. "Można być pierwszym w historii"

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie wystawił na licytację WOŚP zwiedzanie niedostępnych na co dzień wawelskich strychów. Jak podało muzeum, na aukcję trafiła więc możliwość zostania "pierwszym w historii oficjalnym zwiedzającym, który dotrze na poddasze renesansowej rezydencji". Zaproszenie obejmuje cztery osoby, a przewodnikiem po wawelskim strychu będzie dyrektor Wawelu Andrzej Betlej.

Władze i instytucje Małopolski wystawiają atrakcje na aukcje WOŚP

Politechnika Krakowska zaproponowała z kolei wycieczkę do Ojcowa zabytkowym samochodem z rektorem uczelni, skonstruowany przez studentów betonowy kajak i sesję zdjęciową. "Miłośnicy tramwajów w tym roku ponownie będą mogli wziąć udział w licytacji przygotowanej przez Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego. Już po raz szósty wystawiła na licytację przejażdżkę symulatorem tramwaju NGT6" – podała uczelnia.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawił możliwość spędzenia jednego dnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w roli asystentki lub asystenta wojewody. Aukcja skierowana jest do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat; w przypadku osób niepełnoletnich będzie potrzebna zgoda rodzica lub opiekuna.

- Na pewno będzie ciekawie, bo tak naprawdę każdy dzień tutaj jest inny - zaznaczył wojewoda zapowiadając aukcję. - Ten dzień spędzimy w całości razem, od rana do końca dniówki, która czasami zahacza o godziny późnopopołudniowe - to, co będziemy robić nie będzie reżyserowane, ale będzie wynikało z bieżącego harmonogramu prac wojewody - zapowiedział Klęczar.

WOŚP gra także w Tatrach

Po raz trzynasty z WOŚP gra Tatrzański Park Narodowy (TPN). Zwycięzca jednej z licytacji będzie mógł zdobyć Kasprowy Wierch w towarzystwie dyrektora TPN Szymona Ziobrowskiego oraz gościa specjalnego, olimpijki Otylii Jędrzejczak.

Będzie można również wylicytować widokowy lot samolotem wzdłuż Tatr z leśniczym TPN, pilotem Ryszardem Suskim. Na licytację trafi także prenumerata kwartalnika "Tatry", zbiór plakatów z corocznej akcji TPN "Nie strzelaj w sylwestra" oraz szydełkowe niedźwiedzie i makatka z górskim wzorem ręcznie wykonane przez pracowników TPN.

TPN przekaże także na aukcję tabliczki kierunkowe wyznaczające szlaki, które już są zużyte i zastąpią je nowe. Będą to m.in. tabliczki wyznaczające szlaki do: Doliny Pięciu Stawów Polskich, Doliny Białego czy Polany Strążyskiej. Będą też pomarańczowe kierunkowskazy ze szlaków narciarskich z Kuźnic, Doliny Goryczkowej czy Doliny Kondratowej.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP