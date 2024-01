Za przejazd autostradą A4 Kraków-Katowice zapłacimy więcej. Znamy nowe stawki

Podwyżki opłat za przejazd płatną autostradą A4 Katowice – Kraków wejdą w życie 1 kwietnia. Opłaty na każdej bramce mają wynieść po 16 zł dla aut osobowych (dotąd 15 zł) i po 49 zł dla pojazdów pozostałych kategorii (dotąd 46 zł). Nowe stawki będą obowiązywały na każdym z dwóch placów poboru opłat - w Mysłowicach i Balicach.

Koncesjonariusz, spółka Stalexport Autostrad Małopolska, wyjaśnia kolejną podwyżkę kumulacją wydatków inwestycyjnych wynikających ze zbliżającego się końca umowy koncesyjnej.

Podwyżki na autostradzie A4 Katowice – Kraków

- We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad SAM S.A. występuje o zgodę na zmianę od 1 kwietnia stawek opłat za przejazdy: dla kategorii 1 (pojazdów innych niż motocykle) – o 1 zł, z kwoty 15 zł do kwoty 16 zł; dla kategorii 2, 3, 4 i 5 – o 3 zł, z kwoty 46 zł do kwoty 49 zł – wyjaśnił rzecznik SAM Rafał Czechowski.

Zgodnie z ostatnimi danymi Grupy Stalexport Autostrady, do której należy spółka Stalexport Autostrada Małopolska, w pierwszych trzech kwartałach ub. roku z płatnego odcinka autostrady A4 średnio korzystało 48,9 tys. pojazdów na dobę - o 3 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Spółka SAM od zeszłego roku informuje o intensyfikacji remontów na autostradzie A4 Katowice-Kraków, co ma wynikać z konieczności przekazania drogi stronie publicznej w 2027 r. w bardzo dobrym stanie technicznym. Modernizowane są obiekty mostowe, rozpoczęła się również wymiana nawierzchni, która na obu jezdniach 61-kilometrowego koncesyjnego odcinka A4 potrwa do końca koncesji.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP