Beata Szydło przed krakowską TVP: "Media publiczne nie są własnością Donalda Tuska"

Na briefingu dotyczącym mediów publicznych przed siedzibą oddziału Telewizji Polskiej w Krakowie obecni byli też posłowie klubu PiS Andrzej Adamczyk, Anna Pieczarka, Arkadiusz Mularczyk, Mariusz Krystian oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. Była premier Beata Szydło i przewodniczący PiS w Małopolsce Andrzej Adamczyk zabrali głos na temat aktualnej sytuacji Telewizji Polskiej.

Beata Szydło o mediach publicznych przed krakowską TVP

- Media publiczne nie są własnością Tuska, nie są własnością jego "koalicji 13 grudnia", media publiczne są własnością Polek i Polaków i Polki i Polacy mają prawo do tego, ażeby mieć dostęp do prawdziwej informacji, do szerokiej informacji, mamy wszyscy prawo do wolności słowa - powiedziała europosłanka PiS. Dodała też, że "trzeba powiedzieć «dość», my, wolni Polacy, musimy sprzeciwić się tym zapędom". W opinii Szydło "zamach na media publiczne to jest pierwszy krok do zawłaszczenia państwa przez tę ekipę".

Beata Szydło stwierdziła, że "13 grudnia zawiązał się w Polsce rząd, który prowadzi do złamania demokratycznych zasad funkcjonowania naszego państwa". Według byłej premier rząd "łamie konstytucję, praworządność, wprowadza autorytarnymi metodami swoje porządki, nie licząc się z konstytucją, nie licząc się z ustawami, uchwałami chce zmieniać to, co wcześniej przyjął Sejm w formie ustaw, na co również wyraził zgodę pan prezydent".

Andrzej Adamczyk dodał, że "działania rządu, poszczególnych ministrów, w tym szczególnie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, są jawnym łamaniem prawa". Zachęcił też do udziału w proteście, który 11 stycznia odbędzie się w Warszawie. "Bądźmy tam wszyscy, bądźmy tam razem wobec tych działań bezprawnych, wobec łamania prawa" - zaapelował.

Źródło: Radio ZET/PAP

