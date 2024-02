Te badania w Małopolsce można wykonać za darmo. Ale trzeba się pospieszyć

Badania w ramach programu "Profilaktyka 40 plus" można wykonać za darmo w ponad 230 placówkach w Małopolsce. Trzeba się pospieszyć, bo akcja trwa tylko do końca czerwca. Warto skorzystać z badania, bo jest bezbolesne i trwa krótko, a może być ważną wskazówką na temat stanu naszego zdrowia lub nawet skłonić do leczenia ratującego życie.

Badania w ramach programu "Profilaktyka 40 plus". Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

skończyli 40 lat,

nie korzystali wcześniej z programu "Profilaktyka 40 plus" lub skorzystali z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu,

uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), zgłosili się przez infolinię +48 800 100 101, w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu "Profilaktyka 40 plus", dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla nas, zależy od odpowiedzi, jakich udzielimy w ankiecie wstępnej.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,

obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Źródło: Radio ZET/pacjent.gov.pl