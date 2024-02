Do Krakowa wraca Babski Comber. Tak kobiety świętują zakończenie karnawału

Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, oddział Muzeum Krakowa, zaprasza na Babski Comber. To powrót do słynnego zwyczaju z minionych wieków, kiedy kobiety w tłusty czwartek na Rynku Głównym w Krakowie hucznie świętowały końcówkę karnawału.

Babski Comber 2024. Koniec karnawału w Krakowie

Babski Comber w tym roku odbędzie się w sobotę 10 lutego, rozpoczęcie o godz. 12. Barwny korowód ruszy z ul. Sławkowskiej i przejdzie przez Sukiennice do Pałacu Krzysztofory, gdzie odbędą się tańce i śpiewy.

Finałowy pochód poprzedziły warsztaty Katarzyny Chodoń "Krakowskie maszkary ostatkowe", skierowane do osób zainteresowanych ostatkowymi zwyczajami ludowymi z wyszczególnieniem regionu krakowskiego oraz samodzielnym zaprojektowaniem i wykonaniem kostiumu w myśl upcyklingu.

Zapowiedź średniowiecznej ludowej zabawy zapustnej przekupek głównie z Czarnej Wsi, Łobzowa i Nowej Wsi zorganizowały krakowianki 2 lutego na targowisku miejskim na Starym Kleparzu, gdzie pokazały się w ludowych, kolorowych strojach. Zdjęcia w galerii.

Babski Comber. Kobiece święto w tłusty czwartek

Comber to ludowa zabawa zapustna kobiet, która swój początek ma w średniowieczu. Dawniej odbywała się w różnych regionach Polski, najsłynniejsza miała miejsce w Krakowie. Zwyczaj prawdopodobnie dotarł do Polski z Niemiec. Słowo "comber" może pochodzić od niemieckiego słowa "Schemper", czyli maska bądź "zampern", co oznacza biegać w maskach.

Najpopularniejszy w Polsce był ten organizowany na Rynku w Krakowie, gdzie w tłusty czwartek zamężne kobiety w grupie niosły słomianą kukłę, symbolizującą postać mężczyzny. Huczny przemarsz kończył się wspólną biesiadą ze smakołykami, trunkami i różnymi tradycjami.

Źródło: Radio ZET/nikidw.edu.pl/muzeumkrakowa.pl

