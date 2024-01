Ewa zamarzła w polu. Koleżanka przerywa milczenie. To przyczyniło się do tragedii?

Pani Ewa z Krakowa od 30 lat pracowała wraz z mężem na placu targowym Tomex przy rondzie Kocmyrzowskim. W piątek 12 stycznia wracała autobusem miejskim z pracy do domu przy ul. Darwina. Dramat rozpoczął się, gdy wysiadła z autobusu. Kobieta kontaktowała się z rodziną, ale mówiła, że leży w zaspie i do końca nie potrafiła powiedzieć, gdzie się znajduje. Akcja poszukiwawcza nie przyniosła skutku, pani Ewa zmarła w polu z wyziębienia.

– Cały czas nadzieją żyliśmy, że się odnajdzie cała i zdrowa. W sobotę koleżanka zadzwoniła i powiedziała, że znaleźli już ciało... Ona zmarła pewnie z wyczerpania, z wysiłku. Nie miała szans, żeby się wydostać z tego pola – mówi pani Barbara, znajoma zmarłej 60-latki w rozmowie z "Faktem". Obie panie znały się od lat. – Zawsze z mężem. Trzymali się razem, on jej dużo pomagał. Dbała o dom, bo to było widać. Biegała, obiady nosiła do domu – wspomina znajoma.

Koleżanka zdradziła też, że pani Ewa miała cukrzycę. – Przy tej chorobie cukrzyca robi swoje. Czasem człowiek absolutnie może zgubić orientację, gdzie się znajduje. Po prostu to są takie luki pamięciowe – dodaje.

Jak ustalił "Fakt", mąż pani Ewy także przypuszcza, że przez cukrzycę kobieta straciła orientację. To jednak nie znaczy, że rodzina odpuści, bo kobieta miała szanse na przeżycie.

Ewa zmarła z wyziębienia. Rodzina domaga się wyjaśnień od policji

Mimo udziału w akcji poszukiwawczej ponad 350 osób i użycia dronów, zdaniem bliskich, doszło do wielu zaniedbań ze strony policji. – Matka kontaktowała się ze mną kilkanaście razy. Kilkanaście razy rozmawiała z policjantami, wielokrotnie próbując im powiedzieć, gdzie się znajduje. Leżała w tym samym miejscu – powiedział w rozmowie z "Faktem" jeden z czterech synów pani Ewy.

– Po północy matka zadzwoniła do mnie i poinformowała mnie, że nad jej głową leciał dron. Niezwłocznie powiadomiłem o tym ojca i policję. Sam nie wiedziałem o tym, że są puszczone drony. Policjant, któremu zgłaszaliśmy informację, stwierdził, że widocznie matka ma zwidy. Moja matka poinformowała mnie następnie, że słyszała w oddali swoje imię, słyszała głosy policji. Policjant stwierdził znowu, że to niemożliwe, bo miała zwidy, bo tyle czasu leży na śniegu. Nie skierowano w ten rejon żadnych sił. Następnego dnia, 13 stycznia, znaleziono ją właśnie w tym rejonie, dokąd nie poszli – dodał syn. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowej Hucie.

Źródło: Radio ZET/fakt.pl