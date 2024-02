Ruszyły ferie w Krakowie. Sprawdź, jakie atrakcje można odwiedzić za darmo

Kraków słynie z tego, że oferuje mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów. Sporo z nich to ważne historycznie miejsca, unikatowe zbiory muzealne, cenne pamiątki. Amatorzy lżejszej rozrywki lub sportowych wyzwań też znajdą coś dla siebie.

Miasto zajmuje czołowe miejsca w rankingach miejsc wartych odwiedzenia. Co ważne, pobyt w Krakowie nie musi wiązać się z dużymi wydatkami. Wiele muzeów i galerii ma na stałe w ofercie przynajmniej jeden dzień w tygodniu, kiedy nie jest potrzebny bilet. Niektóre placówki przygotowały specjalną ofertę na ferie.

Atrakcje w Krakowie. Co można zwiedzić za darmo?

Czas ferii zimowych to dobry moment, by nadrobić zaległości i odwiedzić zabytkowe miejsca w Krakowie. Sporo miejsc związanych ze sztuką i historią oferuje darmowe dni. Warto skorzystać z takiej oferty.

Katedra Wawelska - za darmo

Galeria sztuki w Sukiennicach - za darmo każda niedziela (tylko wystawy stałe)

Podziemia Rynku w Krakowie - za darmo każdy wtorek (konieczna wcześniejsza rezerwacja online)

Muzeum Narodowe - za darmo każdy wtorek (tylko wystawy stałe)

Pałac Krzysztofory - za darmo każdy wtorek (tylko wystawa stała)

Stara Synagoga - za darmo każdy poniedziałek

Fabryka Oskara Schindlera - za darmo każdy poniedziałek (tylko wystawa stała)

Dom Jana Matejki - za darmo każdy wtorek

Rydlówka - za darmo każdy wtorek

Apteka Pod Orłem - za darmo każda środa

Ferie na powietrzu. Lodowiska w Krakowie

Od 12 do 25 lutego można skorzystać z darmowej oferty dwóch krakowskich lodowisk. Tauron Arena Kraków zaprasza codziennie od godz. 9 do 21 z wyjątkiem przerw technicznych. Darmowy bilet to 2 godziny jeżdżenia na łyżwach. Wypożyczalnia sprzętu i szatnia są płatne. Promocja wyjątkowo nie obowiązuje od godz. 16 do 19 w środę 14 lutego, w Walentynki.

W czasie ferii można też wybrać się na drugie darmowe lodowisko, do Nowohuckiego Centrum Kultury. Ślizgawka czynna jest codziennie od godz. 9 do 20.30 z wyjątkiem przerw technicznych.

