17-letnia Gabriela Staniszewska wyszła z mieszkania przy ul. Stelmachów w Krakowie 18 grudnia 2023 roku. Do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Działania podjęte do tej pory przez policjantów nie przyniosły efektu, dlatego rodzina zaginionej 17-latki zdecydowała o upublicznieniu jej wizerunku.

Gabriela Staniszewska z Krakowa zaginęła. Rodzina i policja apelują o pomoc

W ramach apelu o pomoc w poszukiwaniu Gabrieli Staniszewskiej policja podaje jej rysopis.

17-latka ma:

170 cm wzrostu

średnią budowę ciała

włosy do ramion zafarbowane na kolor czerwono-różowy.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-912 lub pod numerem alarmowym 112.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/Policja Kraków