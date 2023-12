IMGW ostrzega mieszkańców Krakowa. Na to musimy uważać w ostatnie dni roku

Warunki pogodowe w ostatnie dni roku 2023 nie zmienią się w porównaniu ze świętami. Wciąż w Krakowie utrzymuje się wysoka, jak na grudzień, temperatura. O ile to nie jest szczególnie uciążliwe, o tyle silne podmuchy wiatru, jakie występują od połowy grudnia, już tak. Z tym uniedogodnieniem mieszkańcy i turyści będą się borykać aż do Nowego Roku.

Uwaga na wiatr. Ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 1. stopień ostrzeżenia dla Krakowa i okolic ze względu na wiatr. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty 30 grudnia, do godzin popołudniowych. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 25 km/h do 35 km/h, w porywach nawet do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Silne podmuchy mogą utrzymać się do niedzieli 31 grudnia, do godzin porannych. Jeśli chodzi o wiatr, wieczór sylwestrowy powinien przebiec w spokojniejszej aurze, jednak spodziewane są opady deszczu.

Źródło: Radio ZET/IMGW