Jarosław Kaczyński niemal każdego 18. dnia miesiąca przyjeżdża do Krakowa, aby modlić się i składać kwiaty przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Tym razem jego wizycie towarzyszyła demonstracja ok. 200 przeciwników obecnej koalicji rządzącej.

Demonstracja pod Wawelem. Protest w obronie Kamińskiego i Wąsika

Przeciwnicy rządu przynieśli pod Wawel biało-czerwone flagi i flagi Solidarności. Skandowali hasła: "Tu jest Polska, nie Bruksela", "Tu jest Polska niepodległa", " Tusk do więzienia". Nawoływali też do uwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Ten wiec jest poświęcony więźniom politycznym. Żądamy ich uwolnienia – mówił przewodniczący demonstracji Ryszard Majdzik, działacz "Solidarności", znany z organizowania demonstracji w czasie wizyt Kaczyńskiego na Wawelu.

Jedna z uczestniczek demonstracji zaapelowała przez megafon do zgromadzonych, aby poszukali w internecie adresów aresztów śledczych, w których przebywają Kamiński i Wąsik i aby na te adresy słali kartki do tych osadzonych. - By wiedzieli, że jesteśmy z nimi - podkreśliła.

Spod Wawelu demonstracja przeszła na ul. Stolarską przed konsulaty USA i Niemiec, aby i tu przypomnieć o sprawie Kamińskiego i Wąsika. Na demonstrację przyszła m.in. była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Źródło: Radio ZET/PAP

