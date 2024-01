Kandydaci PiS na prezydenta Krakowa. Znane nazwisko w grze. "Jestem brany pod uwagę"

W wyborach samorządowych sytuacja w Krakowie zapowiada się ciekawie, bo urząd prezydenta z całą pewnością obejmie ktoś nowy. Urzędujący od 2002 roku Jacek Majchrowski nie będzie ubiegał się o reelekcję. Sondaże już wskazują, kto może mieć największe szanse, ale PiS jeszcze nie podjęło ostatecznej decyzji, kto będzie reprezentował partię.

Wybory samorządowe 2024 w Krakowie. Łukasz Kmita kandydatem PiS?

Do tej pory pewną kandydatką wydawała się Małgorzata Wassermann, główna konkurentka Jacka Majchrowskiego w 2018 roku, która wraz z nim weszła do II tury. Obecne sondaże dają jej drugie miejsce (za Łukaszem Gibałą). Możliwe jednak, że to Łukasz Kmita, były wojewoda małopolski, będzie kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Krakowa. - Jestem brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości - powiedział serwisowi lovekrakow.pl.

Łukasz Kmita urodził się w Olkuszu, jest politologiem, ma 38 lat. Funkcję wojewody pełnił w latach 2020–2023, zastąpił na tym stanowisku Piotra Ćwika. Kmita obecnie jest posłem. Jego młody wiek i doświadczenie polityczne mają być atutami w wyborach samorządowych.

Małgorzata Wassermann urodziła się w Krakowie, jest prawniczką, ma 45 lat, także jest posłanką. Choć jej kandydatura jest brana pod uwagę i pojawia się w sondażach, z nieoficjalnych informacji wiadomo, że sama Wassermann nie jest zainteresowana tym razem udziałem w wyborach.

Start w wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się 7 kwietnia, ogłosili już Łukasz Gibała, radny miejski i lider stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców", wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig oraz poseł Aleksander Miszalski, który jest kandydatem Platformy Obywatelskiej. O urząd zamierza ubiegać się też prof. Stanisław Mazur (rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), Ireneusz Raś oraz aktywista Mateusz Jaśko.

