Kandydat na prezydenta Krakowa: "Rozmowa o SCT powinna być odłożona na czas po wyborach"

Prof. Stanisław Mazur jest wśród osób, które dotychczas zadeklarowały swój start w wiosennych wyborach na prezydenta Krakowa. W środę 9 stycznia z inicjatywy stowarzyszenia "Lepszy Kraków", którego pomysłodawcą jest prof. Mazur, odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów na temat dotychczasowych działań na rzecz walki ze smogiem, w tym SCT.

W podsumowaniu prof. Mazur ocenił, że poważna i mądra rozmowa o SCT powinna zostać odłożona na czas powyborczy. Teraz – zdaniem profesora – przy proponowaniu kolejnych rozwiązań i zmian w Strefie Czystego Transportu górę mogą wziąć emocje wyborcze, a to może wypaczyć sens SCT.

Prof. Stanisław Mazur o Strefie Czystego Transportu w Krakowie

Dopytywany przez dziennikarzy o ocenę zasadności wprowadzenia strefy stwierdził, że idea SCT jest dobra, ale "w obecnej konstrukcji ma wiele ułomności". Jak ocenił, przy konstruowaniu zasad SCT popełniono parę błędów. - Tego typu rozwiązań nie można wprowadzać bez edukacji i bez porozumienia - podkreślił inicjator stowarzyszenia "Lepszy Kraków".

Przypomniał, że wyniki badań zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy (KSA) wskazują na brak wiedzy mieszkańców o SCT, co oznacza, że miasto wprowadzając strefę zaniedbało komunikację z krakowianami.

Badanie to pokazało m.in., że ponad połowa mieszkańców nie wie, kiedy SCT zacznie obowiązywać, a co czwarty badany błędnie myśli, że po wprowadzeniu SCT do centrum miasta wjadą wyłącznie pojazdy elektryczne.

Nowa strategia w walce ze smogiem

Zdaniem prof. Mazura potrzebna jest nowa strategia walki ze smogiem – strategia napisana wspólnie z mieszkańcami i ekspertami. Według rektora UEK potrzebny jest wspólny pakt dla całej metropolii. - Miasto musi mieć konkretny plan na walkę o czyste powietrze, w którym uwzględnione byłyby jednostki samorządowe, mieszkańcy Krakowa, ale także władze wojewódzkie" - powiedział prof. Mazur.

Spotkanie odbyło się w chwili, kiedy normy jakości powietrza w Krakowie przekroczone zostały o 535 proc. W czwartek 11 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie będzie rozpatrywał skargę wojewody małopolskiego na uchwałę o SCT.

Źródło: Radio ZET/PAP