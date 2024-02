Kłódki zakochanych od lat zdobią kładkę w Krakowie. Nie wiadomo, jaki będzie ich los

Kładka Ojca Bernatka w Krakowie, która łączy Kazimierz z Podgórzem, została oddana do użytku we wrześniu 2010 roku. Od początku była punktem spornym, kontrowersje wzbudzał najpierw wybór miejsca, potem projekt, wreszcie nazwa. Po ponad 13 latach kładka Bernatka wpisała się w krajobraz Krakowa, jest popularnym i uczęszczanym miejscem, a co więcej symbolem miłości.

Na balustradach kładki wiszą setki kłódek z wypisanymi lub wygrawerowanymi imionami, inicjałami, wyznaniami i datami. Kładka stała się symbolicznym miejscem dla zakochanych, którzy wieszają kłódki na barierkach, zatrzaskują je i wyrzucają kluczyk do Wisły na znak wiecznej miłości. Teraz, kiedy balustrady trzeba wyremontować ze względów bezpieczeństwa, pojawił się problem, co zrobić z kłódkami.

Remont kładki ojca Bernatka. Co z kłódkami zakochanych?

- Wysłaliśmy pismo do urzędu miasta. Czekamy na decyzję o losie kłódek zakochanych - powiedział Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. - W czerwcu i lipcu 2022 r. mieszkańcy przesłali do nas ponad 600 pomysłów na ich zagospodarowanie: zdjęcie kłódek i poddanie uzyskanego surowca recyklingowi, a za środki z ich sprzedaży wsparcie celu charytatywnego, wykonanie z przetopionych kłódek rzeźby lub serii rzeźb o tematyce związanej z miłością czy przeniesienie kłódek w inne miejsce - przekazał Michał Pyclik.

ZDMK remont balustrad uzasadnia względami bezpieczeństwa - siatki w niektórych miejscach balustrad są dziurawe. W pierwszym etapie remontu, planowanym od 5 lutego, odnowiona zostanie balustrada przy ciągu pieszych (od strony mostu Powstańców Śląskich). Siatka ma być zastąpiona pionowymi poręczami ze stali nierdzewnej. Na czas prac ruch pieszy zostanie skierowany na drogę dla rowerów, usytuowaną po drugiej stronie kładki.

Drugi etap prac rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku. Wówczas odnowiona zostanie balustrada przy drodze dla rowerów (od strony mostu Piłsudskiego). Kłódki zakochanych są po obu stronach kładki.

