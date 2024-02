Kolejna edycja Dyktanda Krakowskiego. Zapisy dorosłych i juniorów już ruszyły

Dyktando odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do konkurencji można przystąpić w dwóch kategoriach: otwartej (dla osób powyżej 15. roku życia) oraz junior (dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia).

Zwycięzca kategorii otwartej otrzyma tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii i - jak zapowiada organizator - atrakcyjne nagrody. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej https://mjo.uj.edu.pl/. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

- Aby przygotować się do przyszłorocznego dyktanda, już dziś należy sięgnąć po słownik, ale przede wszystkim dużo czytać, bo czytanie jest podstawą w przyswajaniu ortografii - powiedziała dr hab. Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego UJ, autorka tekstów dyktand, podczas ogłoszenia wyników ubiegłorocznej edycji. - W tego typu dyktandach bywają wyrazy, których piszący nie użyją ani raz w życiu, ale o to tutaj chodzi. Jeśli chcemy zrobić dyktando dla mistrzów, a takie robimy, to naprawdę musimy się wysilić i wyłuskiwać z dużą cierpliwością coraz trudniejsze, ciekawe i nietypowe formy ze słownika, ale na szczęście jest z czego wybierać - dodała.

Kraków. Miesiąc Języka Ojczystego

Dyktando jest głównym wydarzeniem Miesiąca Języka Ojczystego, organizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 21 do 21 marca. W programie Miesiąca są konkursy i warsztaty dla szkół podstawowych i średnich, konkurs na gadkę skierowany do szerszego grona odbiorców, natomiast Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ prowadzi warsztaty językoznawcze w małopolskich szkołach.

W poprzednim roku tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii zdobyła Agnieszka Buczkowska z Warszawy. W kategorii do 15. roku życia najlepszy okazał się Konrad Dulowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP