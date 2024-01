- Od czterech lat osoby korzystające ze specjalnych aplikacji albo urządzeń płaciły o 2 złote mniej na każdej z bramek. Chodziło o to, żeby zachęcić do automatycznych płatności i ten cel osiągnięto - tłumaczył rzecznik spółki Stalexport Autostrada Rafał Czechowski w rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem. Nowe opłaty bez zniżek dotyczą przejazdów autostradą A4 na trasie Kraków - Katowice.

Opłaty na autostradzie A4. Koniec zniżek

- Obecnie płatności automatyczne stanowią od 40 do 50 proc. wszystkich przejazdów, co powoduje, że ta preferencyjna stawka wprowadzona początkowo z myślą o niewielkiej grupie kierowców, mająca stanowić dodatkową zachętę do korzystania z tych nowoczesnych metod płatności, przestała mieć uzasadnienie - dodał Rafał Czechowski.

Rzecznik przekonuje, że uzasadnione jest za to zwiększenie przychodów Stalexportu, bo spółka chce wymienić całą nawierzchnię przed zwrotem drogi skarbowi państwa. W 2027 roku zakończy się 30-letnia koncesja spółki na obsługę autostrady.

Źródło: Radio ZET/PAP