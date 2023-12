W niedzielę 10 grudnia zostały ogłoszone wyniki 81. Konkursu Szopek Krakowskich. Jury przyznało 11 pierwszych miejsc w kategoriach szopek dorosłych i młodzieżowych. Nagrodzone szopki można teraz obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory w Krakowie, która potrwa do 25 lutego 2024 r.

W kategorii dorosłych pierwsze miejsca przyznano w czterech grupach - szopki duże, średnie, małe i miniaturowe. Za największe prace 1. nagrodę odebrali Renata Markowska i Józef Madej, za szopki średnie Leszek Zarzycki i Stanisław Malik oraz rodzeństwo Krzysztof Delkowski i Małgorzata Konieczny, w kategorii małych konstrukcji wygrał Zbigniew Madej, a szopek miniaturowych Zbigniew Madej i Jan Kirsz. Zwycięzcami w kategorii szopek młodzieżowych zostali Julia Cyganik, Katarzyna Strzelczyk i Stanisław Ożóg.

Nazwiska laureatów w kategorii szopek dziecięcych zostaną ogłoszone 17 grudnia.

Rekordowa liczba prac

- Każda szopka została starannie oceniona według różnych kategorii. Brana pod uwagę była tradycyjność, lalki, technologia wykonania, dekoracje, architektura, narracyjność - powiedział dyrektor Muzeum Krakowa i przewodniczący jury Michał Niezabitowski.

Oprócz tradycyjnych nawiązań do architektury Krakowa oraz scen biblijnych, w tegorocznych konstrukcjach pojawiły się m.in. tematy dotyczące 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, wyborów parlamentarnych z października 2023, Roku Matejki i Roku Tetmajera. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 231 prac. To rekordowa liczba, w 1986 r. zgłoszono ich 230. Najmłodszy uczestnik 81. Konkursu Szopek Krakowskich ma 5 lat, najstarszy ponad 80.

W nagrodzonej szopce pojawiły się akcenty polityczne

Wśród najbardziej doświadczonych szopkarzy jest Jan Kirsz, który od ponad 50 lat robi te tradycyjne konstrukcje. - Jak odmawiam różaniec - wtedy przychodzą najlepsze informacje do mózgu - odpowiedział pytany o inspiracje. W tym roku Kirsz przygotował szopkę mechaniczną, w której widać nawiązania do polityki - bohaterami budowli są m.in. diabeł z aniołem, przedstawiciel PO i przedstawiciel PiS, są również nawiązania do postaci Mikołaja Kopernika i Włodzimierza Tetmajera.

Tradycja szopkarstwa krakowskiego jest na liście dziedzictwa UNESCO.

