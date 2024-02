Znany polityk Konfederacji kandydatem na prezydenta Krakowa. "Młodość, energia, zapał"

- Postanawiam powalczyć o prezydenturę w Krakowie - zapowiedział Konrad Berkowicz. Jak podkreślił, w samorządzie chodzi o codzienne sprawy wszystkich mieszkańców, a porozumienie "ponad podziałami" z Bezpartyjnymi Samorządowcami pomoże w walce o sprawy krakowian. Na mocy porozumienia zawartego 2 lutego partia i stowarzyszenie wystawią również wspólnych kandydatów do rady miasta.

Konrad Berkowicz na prezydenta Krakowa. Szczegóły programu wkrótce

- Mój komunikat na początek kampanii brzmi: "Nie przenoście nam wojny polsko-polskiej do Krakowa" - mówił poseł. Zapowiedział, że szczegóły poszczególnych punktów programu wyborczego będą przedstawiane.

Prezes Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski Gniewomir Rokosz-Kuczyński uzasadnił poparcie stowarzyszenia dla Berkowicza jego "młodością, energią, zapałem" i doświadczeniem politycznym.

Berkowicz zapytany, czy lista kandydatów do sejmiku województwa będzie również wspólna z Małopolskimi Samorządowcami, odpowiedział, że małopolska Konfederacja będzie startowała z ogólnopolskiej listy sejmikowej. - Rozmowy na temat ogólnopolskiego wspólnego startu są prowadzone na zaawansowanym poziomie - powiedział poseł. Jak dodał, prowadzone są również rozmowy ze środowiskami miejskimi.

Konrad Berkowicz urodził się w 1984 roku w Krakowie. Wychowywał się koło Jasła, wrócił do Krakowa na studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, których nie ukończył. Później podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest posłem Konfederacji na Sejm od 2019 r. W obecnej kadencji należy do sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Etyki Poselskiej oraz Polityki Senioralnej. Ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa w 2014 oraz 2018 r. W 2019 r. kandydował do Parlamentu Europejskiego.

Dotychczas swój start w wyborach na prezydenta Krakowa zadeklarowali – jako bezpartyjni: wokalista zespołu Wu-Hae Marcin Bzyk-Bąk, przedsiębiorca i radny Łukasz Gibała, aktywista Mateusz Jaśko, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur.

Poseł Aleksander Miszalski wystartuje jako kandydat PO (w parlamencie klub KO). PiS i Trzecia Droga nie wskazały jeszcze kandydata. Urzędujący od 2002 roku Jacek Majchrowski nie będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta.

Źródło: Radio ZET/PAP