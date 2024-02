18-letni Francis zaginął. Nie powiedział rodzinie, dokąd idzie. Nie wrócił do domu

18-letni Francis Bond jest obywatelem Wielkiej Brytanii. W niedzielę 18 lutego, ok godz. 16.30 wyszedł z mieszkania przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Chłopiec nie poinformował rodziny, dokąd się udaje. 18-latek do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Francis Bond zaginął w Krakowie. Chłopiec nie mówi po polsku

Francis ma 180 cm wzrostu, średnią budowę ciała, bardzo krótko przystrzyżone włosy i śniady kolor skóry. W dniu zaginięcia 18-latek ubrany był w niebieskie dżinsy, brązowe buty, zieloną kurtkę zimową do pasa. Prawdopodobnie miał przy sobie czarny plecak. Francis Bond jest Brytyjczykiem i nie mówi w języku polskim.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Krakowie pod numerami 47-83-52-912, 723-695-040 lub o zgłoszenie na numer alarmowy 112.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/facebook.com/Malopolska.Policja