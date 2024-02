Pod koniec stycznia krakowscy policjanci obserwowali jedną z ulic w rejonie Krowodrzy, gdzie mieszkać miał mężczyzna podejrzewany o publiczne obnażanie i onanizowanie się. Szybko zauważyli osobę, która wydała im się tą, której szukali. 52-latek został zatrzymany i zabrany na komisariat.

Mężczyźni zachowywali się skandalicznie. Jeden w tramwaju, inny w parku

Tam okazało się, że w styczniu mężczyzna kilkakrotnie obnażał się w miejscach publicznych na terenie Krowodrzy. Innym razem, podróżując tramwajem w rejonie Bronowic oraz Borku Fałęckiego, onanizował się. 52-latkowi przedstawiono w sumie 5 zarzutów w związku z popełnieniem wykroczenia nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym.

Trzy dni później, policjanci otrzymali informacje, że w jednym z parków w centrum miasta miał przebywać onanizujący się mężczyzna. Kryminalni natychmiast udali się w to miejsce i zatrzymali 28-latka. W trakcie rozmowy mężczyzna nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Musiał udać się wraz z policjantami do "Białego Domku", gdzie szybko wyszło na jaw, że to nie pierwszy raz, kiedy 28-latek dopuścił się zachowania niezgodnego z prawem. Usłyszał w sumie 11 zarzutów dotyczących nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym.

O dalszych losach obu mężczyzn zadecyduje sąd. Grozi im kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo kara nagany.

Źródło: Radio ZET/krakow.policja.gov.pl