Darmowe badania dla seniorów przed Galerią Kazimierz. Sprawdź termin

Badania wykonywane będą w niedzielę 28 stycznia przy galerii handlowej w rejonie ulic Podgórskiej i Daszyńskiego w Krakowie. Od godz. 9 do 16 medycy będą w stanie wykonać badania i udzielić porad od 100 do 150 osobom. Organizatorzy akcji poinformowali, że w przygotowanie wydarzenia zaangażowanych jest ok. 50 osób, w tym lekarze i wolontariusze.

Badania dla seniorów w Krakowie. Różne specjalizacje

Wszyscy seniorzy mogą liczyć m.in. na konsultację z internistą, dermatologiem, kardiologiem. Czekają ich też EKG, echo serca, USG jamy brzusznej, dermatoskopia, badanie ciśnienia, poziomu cukru we krwi, morfologia.

Inicjatorem akcji jest prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, kandydat na prezydenta Krakowa w kwietniowych wyborach. W swoim programie wyborczym stawia m.in. na politykę senioralną. "Najlepszym lekiem na długowieczność jest dbanie o siebie przez całe życie. Diagnoza jest z kolei najlepszym sposobem na monitorowanie zdrowia i powinna być rutyną. Miasto takie jak Kraków powinno stale dbać o okazje do regularnego badania się naszych starszych mieszkańców" - powiedział prof. Mazur.

Źródło: Radio ZET/PAP