Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie po raz pierwszy będzie gospodarzem tych zawodów. - To wspaniałe wydarzenie, bardzo szeroko promujące naukę, technikę, kształcenie, przemysł, wszystko, co wiąże się z technologiami kosmicznymi – powiedział gospodarz zawodów, rektor AGH prof. Jerzy Lis na konferencji prasowej zapowiadającej zawody. Organizatorem i pomysłodawcą tej największej imprezy robotyczno-kosmicznej w Europie jest Europejska Fundacja Kosmiczna.

Prof. Marek Moszyński z Polskiej Agencji Kosmicznej ocenił, że "będzie to chyba największe (w tym roku) wydarzenie w Polsce w sektorze, które łączy: akademię, przemysł i społeczeństwo". Dodał też, że jest kierowane nie tylko do specjalistów, studentów, ale do wszystkich zainteresowanych kosmosem. "Istotne w tym wydarzeniu jest to, aby umożliwić wszystkim dostęp do wiedzy" - podkreślił prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukasz Wilczyński.

Zawody łazików marsjańskich w Krakowie. Impreza naukowa dla całej rodziny

Wydarzenia w ramach European Rover Challenge są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Przychodzą na nie rodziny z dziećmi. Głównym punktem programu są zawody robotów marsjańskich skonstruowanych przez zespoły akademickie. Ale w programie trzydniowej imprezy są też pokazy naukowo-technologiczne i konferencja naukowa.

Głównym zadaniem drużyn w ERC jest zaprojektowanie i zbudowanie łazika marsjańskiego. Studenci tworzą drużyny, w których projektują konstrukcje robotów. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy ich dokumentacje są oceniane przez uznanych specjalistów z firm i organizacji sektora kosmicznego. Następnie finaliści zawodów prezentują możliwości swojego robota na specjalnym marsjańskim torze, tzw. Marsyard.

Marsyard jest unikatową, zaprojektowaną przez geologów planetarnych z Polskiej Akademii Nauk, instalacją inspirowaną wybranym fragmentem Czerwonej Planety. Aktywne wulkany, kratery uderzeniowe, kanały lawowe, ślady aktywności wody - to tylko niektóre z możliwych elementów toru. Marsyard - jak informują organizatorzy zawodów - przyciąga uwagę naukowców z całego świata ze względu na wierne odwzorowanie marsjańskich procesów geologicznych.

ERC odbywają się w Polsce od 10 lat. Konkurencje w zawodach wiernie odwzorowują wyzwania, z jakimi mierzą się łaziki znajdujące się obecnie na Marsie i Księżycu. European Rover Challenge, nazywane także "zawodami łazików marsjańskich", daje zespołom studenckim szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności i kreatywności nie tylko przed szeroką widownią, lecz również przed przedstawicielami światowych agencji kosmicznych (takich jak NASA, ESA, EUSPA, DLR, CNES czy POLSA) i branżowymi ekspertami, którzy na zaproszenie organizatorów odwiedzają wydarzenie i dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Źródło: Radio ZET/PAP/kraków.pl

