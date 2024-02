Historyczne wagony Zeppelin jak nowe. "To będzie wielka atrakcja dla mieszkańców"

Kraków i Norymberga podpisały umowę partnerską w 1979 r. - Już wtedy istniały kontakty między dwoma przedsiębiorstwami komunikacyjnymi – MPK w Krakowie i VAG w Norymberdze. Dzięki staraniom entuzjastów tramwajów możemy uznać wagon Zeppelin za symbol naszego wielkiego partnerstwa. Jest to także wyjątkowy prezent na jubileusz 45-lecia naszej współpracy. Wszystko zaczęło się od tego tramwaju – powiedział podczas środowych uroczystości w Krakowie burmistrz Norymbergi Christian Vogel. W ramach jubileuszu planowane są różnorodne wydarzenia, o których miasto będzie informować na bieżąco.

Kraków. MPK wyremontowało zabytkowe wagony Zeppelin

Zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider dodał, że prezentacja odnowionych pojazdów przypomina historię ich eksploatacji, ale i "wielką determinację niemieckich entuzjastów historycznych tramwajów, którzy postawili sobie za cel uratowanie tych wagonów i zachowanie o nich pamięci".

Pierwsze Zeppeliny z Norymbergi trafiły do Krakowa w 1941 r. Zakupiono wówczas 10 wagonów silnikowych i dodatkowo 23 przyczepy. Początkowo pojazdy skierowano na linię nr 5 (Salwator - Osiedle Oficerskie), potem na nową linię nr 8, łączącą Bronowice z cmentarzem Rakowickim. Wycofywanie pojazdów z eksploatacji zaczęło się w 1959 r. i trwało do lat 70. Ostatnie dwa Zeppeliny – wagony 96 i 92 – służyły jeszcze w MPK jako wagony techniczne. Pojazd 96. wykorzystywany był jako pług odśnieżający. W 1973 r. został wykreślony z inwentarza i zdemontowany. Pojazd nr 92 służył jako wagon wieżowy do napraw sieci trakcyjnej. W 1977 r. wykreślono go z inwentarza i odesłano do zajezdni w Nowej Hucie, gdzie oczekiwał na kasację.

Prawie 80-letnim Zeppelinem zainteresowali się jednak norymberczycy, którzy chcieli pozyskać go do tworzonego zbioru zabytkowych pojazdów. Dzięki zaangażowaniu władz niemieckiego miasta wagon został wyremontowany i 1984 r. przekazany delegacji z Norymbergi.

Zeppelin był cichszy i łagodniej wchodził w zakręty

W 2020 r. wagon ten wrócił do Krakowa. Tutejsza Stacji Obsługi i Remontów MPK, w ramach współpracy, zaczęła pracę nad dostosowaniem pojazdu do jazdy po współczesnych ulicach Norymbergi. - Mamy nadzieję, że będzie to wielka atrakcja dla mieszkańców naszego partnerskiego miasta – powiedział w środę wiceprezes MPK Mariusz Szałkowski. Wagon zielony nr 92 pojedzie z powrotem do Norymbergi. Na bazie pojazdu MPK zbudowało drugi podobny wagon (niebieski) – pozostanie on w kolekcji krakowskiej.

Historia Zeppelinów rozpoczęła się w 1906 r. w Norymberdze. W porównaniu z innymi tramwajami z początku XX w. Zeppelin był cichszy, a dzięki wózkom podwozia łagodniej wchodził w zakręty i bez trudu pokonywał je nawet przy dużej prędkości. Jak na swoje rozmiary był stosunkowo lekki – ważył 13 600 kg. W oknach i drzwiach przedziału zastosowano system przeciwwagi ułatwiający ich zamykanie. Prąd pobierał za pomocą odbieraka krążkowego, kilkanaście lat później zastąpionego pantografem. Najbardziej charakterystyczną cechą Zeppelina było pięć bocznych okien: trzy kwadratowe rozdzielone są dwoma prostokątnymi, z których to każde ma powierzchnię dwóch kwadratowych.

