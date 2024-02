Wiadomo, co się stanie z kłódkami zakochanych w Krakowie. Zaskakujący zwrot akcji

Słynne kłódki zakochanych z kładki ojca Bernatka w Krakowie zostaną przetopione na ławkę zakochanych. Taką informację Zarząd Dróg Miasta Krakowa otrzymał od wiceprezydenta Andrzeja Kuliga. Część kłódek została już zdemontowana wraz z siatkami, do których były przymocowane. - Teraz czekają nas ustalenia, kto zaprojektuje ławeczkę i gdzie ją postawimy - powiedział PAP Michał Pyclik z ZDMK.

Na decyzję o przetopieniu kłódek na ławkę wpłynął fakt, że ich waga równa jest ok. 3 tonom, co pozwoli na utworzenie takiej rzeźby. Była to też jedna z propozycji przesłanych do ZDMK w 2022 r. Mieszkańcy proponowali też, aby kłódki poddać recyklingowi i uzyskany materiał sprzedać w celach charytatywnych, jednak - według urzędników - nie jest to opłacalne, bo przyniosłoby tylko kilka tysięcy złotych dochodu. Była też propozycja przeniesienia kłódek w inne miejsce, ale musiałyby one zostać odpięte od siatek kładki, co byłoby pracochłonne i skomplikowane.

Remont kładki Ojca Bernatka. Pierwszy etap

Wykonawcy remontu wycinają siatki i zastępują je barierkami ze stali nierdzewnej. Stare siatki są demontowane na dwóch metrowych odcinkach i od razu montowane nowe. ZDMK podkreślił, że - ze względów bezpieczeństwa - montaż barierek w zdemontowanych odcinkach musi zostać wykonany tego samego dnia.

Prace rozpoczęte w poniedziałek odbywają się w ciągu dla pieszych, od strony mostu im. Powstańców Śląskich. Na czas remontu ruch pieszy został skierowany na drogę dla rowerów po drugiej stronie obiektu. Drugi etap remontu powinien ruszyć w trzecim kwartale roku. Wówczas wymieniona ma być balustrada przy drodze dla rowerów, od strony mostu im. Piłsudskiego.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP

Nie przegap

(6)

zobacz galerię