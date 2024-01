Kolejny etap remontu ul. Kościuszki na Salwatorze. Złe wieści dla kierowców

Zamknięcie skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi szykuje kierowcom Zarząd Dróg Miasta Krakowa w związku z pracami remontowymi na ulicach Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki. Od najbliższej soboty, 13 stycznia, zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na Salwatorze.

Remont ul. Kościuszki na krakowskim Salwatorze. Nowe utrudnienia w ruchu

Od soboty zamknięty zostanie całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. Tadeusza Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie dojazd jedynie dla autobusów dojeżdżających do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko klasztoru Norbertanek oraz dojazd do samego klasztoru. Dojazd do ul. św. Bronisławy będzie utrudniony i możliwy tylko od strony ul. Księcia Józefa.

W ramach remontu ulic Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki zaplanowana jest wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”.

Głównym celem remontu, który rozpoczął się tuż po wakacjach, jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

